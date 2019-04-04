Son Dakika Haberleri: 2018 Türkiye Oyun Sektörü Raporu Açıklandı

2018 Türkiye Oyun Sektörü Raporu Açıklandı

1 saat önce

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, 2018 Türkiye oyun sektörü raporunu açıklayarak bu sektörün sadece yabancı yatırımcılarla değil, ihracat, espor, marka yatırımları ve oyun geliştirme ile büyüdüğünü söyledi.

2018 Türkiye Oyun Sektörü Raporu Açıklandı, System.String[]

Oyun sektöründe her geçen gün kendini bir adım öne taşıyan Türkiye, yapılan yeni girişimler, mobil oyun türlerinin popülerliği, espor etkinlikleri ve espor yatırımları ile büyümeye devam ediyor. Mobil oyunların artışı evde, metroda, vapurda kısacası baktığımız her yerde net bir şekilde görülüyor. Gencinden yaşlısına herkes için uygun mobil oyun mevcut.

Esporda Türkiye'nin adını tüm dünya duyacak

Espor geleceğin eğlence sistemi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dijital gücün etkisiyle bu sporun gün geçtikçe daha fazla kişiyi etkisi altına aldığını ifade eden Gaming in Turkey Kurucusu Ozan Aydemir, "Espor global bir olgu, evrensel bir dil. Uluslararası turnuvalar dünyanın her yerinde hem dijital hem de offline olarak yapılıyor. Türkiye'de pek çok marka espor takımı kurmaya başladı. Turnuvalarda başarı kazandıkça adımızı tüm dünya duyacak. Nasıl Galatasaray takımını, Avrupa'da aldığı kupa ve başarılar sayesinde tüm dünya biliyorsa esporda da Türkiye önemli yerlerde olacak. Bu da ülkemizin tanıtımı anlamına geliyor." diye belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:38 Kaynak: Bültenler

Ozan Aydemir, Türkiye, Güncel
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