2018 ürünü tütünde açık artırma başlangıç fiyatları
47 dakika önce
Geçen yıl sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünlerle sözleşme yapılmasına rağmen fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma yöntemiyle pazarlanmasına esas oluşturacak açık artırma başlangıç fiyatları, bölgeler ve neviler itibarıyla belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:32 Kaynak: AA
Geçen yıl sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünlerle sözleşme yapılmasına rağmen fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma yöntemiyle pazarlanmasına esas oluşturacak açık artırma başlangıç fiyatları, bölgeler ve neviler itibarıyla belli oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığının "Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2018 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, "A Grad" tütünde açık artırma başlangıç fiyatları Karadeniz
ve Marmara
bölgeleri için 16,76 lira, Ege
Bölgesi için 16,43 lira, Doğu Anadolu Bölgesi
için 14,92 lira, Güneydoğu Anadolu Bölgesi
için de 14,25 lira olarak kararlaştırıldı.
2018 ürünü üretici tütünlerine ilişkin açık artırma başlangıç fiyatları (TL) bölgeler ve türleri itibarıyla şu şekilde uygulanacak:
NEVİ
|BÖLGELER
|Karadeniz ve Marmara
|Ege
|Doğu
|Güneydoğu
|A Grad
|16,76
|16,43
|14,92
|14,25
|B Grad
|10,61
|10,39
|9,45
|9,01
|Kapa
|9,31
|9,13
|8,29
|7,92
|Duble Kapa
|5,08
|4,98
|4,52
|4,32
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