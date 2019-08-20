Son Dakika Haberleri: 2018 ürünü tütünde açık artırma başlangıç fiyatları
Son Dakika Ekonomi Haber

2018 ürünü tütünde açık artırma başlangıç fiyatları

47 dakika önce

Geçen yıl sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünlerle sözleşme yapılmasına rağmen fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma yöntemiyle pazarlanmasına esas oluşturacak açık artırma başlangıç fiyatları, bölgeler ve neviler itibarıyla belli oldu.

2018 ürünü tütünde açık artırma başlangıç fiyatları, System.String[]
Geçen yıl sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünlerle sözleşme yapılmasına rağmen fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma yöntemiyle pazarlanmasına esas oluşturacak açık artırma başlangıç fiyatları, bölgeler ve neviler itibarıyla belli oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığının "Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2018 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, "A Grad" tütünde açık artırma başlangıç fiyatları Karadeniz ve Marmara bölgeleri için 16,76 lira, Ege Bölgesi için 16,43 lira, Doğu Anadolu Bölgesi için 14,92 lira, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için de 14,25 lira olarak kararlaştırıldı.
2018 ürünü üretici tütünlerine ilişkin açık artırma başlangıç fiyatları (TL) bölgeler ve türleri itibarıyla şu şekilde uygulanacak:

NEVİ
BÖLGELER
Karadeniz ve Marmara
Ege
Doğu
Güneydoğu
A Grad
16,76
16,43
14,92
14,25
B Grad
10,61
10,39
9,45
9,01
Kapa
9,31
9,13
8,29
7,92
Duble Kapa
5,08
4,98
4,52
4,32
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni dönem yurt başvurularını başlattı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kayyum açıklaması: Müdahale kaçınılmaz Üç belediyeye kayyum atanmasına HÜDA PAR'dan eleştiri geldi ABD, Esad rejiminin Türk konvoyuna yaptığı saldırıyı kınadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 09:19:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2018 ürünü tütünde açık artırma başlangıç fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]