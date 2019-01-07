2018, yayıncılık sektörü için zor bir yıl oldu
17 dakika önce
Yayın sektörünün 11 aylık üretim verilerine göre toplam 387 milyon 926 bin 675 adet kitap üretilerek satışa sunuldu.
Yayın sektörünün 11 aylık üretim verilerine göre toplam 387 milyon 926 bin 675 adet kitap üretilerek satışa sunuldu. Toplam kitap üretimi geçen yıla göre yüzde 1,58 oranında artarken segmentlere göre azalmalar oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:10
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