2018, yayıncılık sektörü için zor bir yıl oldu

Yayın sektörünün 11 aylık üretim verilerine göre toplam 387 milyon 926 bin 675 adet kitap üretilerek satışa sunuldu.

Yayın sektörünün 11 aylık üretim verilerine göre toplam 387 milyon 926 bin 675 adet kitap üretilerek satışa sunuldu. Toplam kitap üretimi geçen yıla göre yüzde 1,58 oranında artarken segmentlere göre azalmalar oldu.

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