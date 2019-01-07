Son Dakika Haberleri: 2018, yayıncılık sektörü için zor bir yıl oldu

2018, yayıncılık sektörü için zor bir yıl oldu

17 dakika önce

Yayın sektörünün 11 aylık üretim verilerine göre toplam 387 milyon 926 bin 675 adet kitap üretilerek satışa sunuldu.

2018, yayıncılık sektörü için zor bir yıl oldu, System.String[]
Yayın sektörünün 11 aylık üretim verilerine göre toplam 387 milyon 926 bin 675 adet kitap üretilerek satışa sunuldu. Toplam kitap üretimi geçen yıla göre yüzde 1,58 oranında artarken segmentlere göre azalmalar oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:10 

Ekonomi
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