IHAAW173809-EKO/21-02-2019



- 2018 Yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemeleri, yetiştiricilere T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlanacak. 21.02.2019 17: 38: 09 TSI

NNNN - ANKARA

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan İmzayı Attı! Kastamonu'da 300 Milyon Liralık Yatırımla 5 Bin Kişi İstihdam Edilecek