Son Dakika Haberleri: 2018 Yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemeleri, Yetiştiricilere T.c. Kimlik Numaralarının Son Hanelerine...

2018 Yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemeleri, Yetiştiricilere T.c. Kimlik Numaralarının Son Hanelerine...

45 dakika önce

IHAAW173809-EKO/21-02-2019- 2018 Yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemeleri, yetiştiricilere T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlanacak.

2018 Yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemeleri, Yetiştiricilere T.c. Kimlik Numaralarının Son Hanelerine..., System.String[]
IHAAW173809-EKO/21-02-2019

- 2018 Yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemeleri, yetiştiricilere T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlanacak. 21.02.2019 17: 38: 09 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:44 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Ekonomi
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