2018 Yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemeleri, Yetiştiricilere T.c. Kimlik Numaralarının Son Hanelerine...
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IHAAW173809-EKO/21-02-2019- 2018 Yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemeleri, yetiştiricilere T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlanacak.
IHAAW173809-EKO/21-02-2019
- 2018 Yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemeleri, yetiştiricilere T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlanacak. 21.02.2019 17: 38: 09 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:44 Kaynak: İHA
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