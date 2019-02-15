2018 Yılı Atlı Cirit Müsabakaları Başladı
17 dakika önce
2018 yılı atlı cirit B grubu müsabakaları Ankara'da başladı.
2018 yılı atlı cirit B grubu müsabakaları Ankara'da başladı.
TJK 75. Yıl Hipodromu'ndaki müsabakalara Erzurum Şengal Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Omurca Atlı Cirit Spor Kulübü ve Uşak Ulubey Atlı Cirit Spor Kulübü katılıyor.
Uşak Omurca Atlı Cirit Spor Kulübü, günün ilk maçında Uşak Ulubey Atlı Cirit Spor Kulübü'nü 11-6,5 yenerek B grubu müsabakalarına iyi bir başlangıç yaptı.
Organizasyonda yarın Erzurum Şengal Atlı Cirit Spor Kulübü ile Uşak Ulubey Atlı Cirit Spor Kulübü karşılaşacak. Müsabaka saat 10.30'da başlayacak.
B grubunda yer alan ancak müsabakalara katılmayan Erzurum Yenişehir Atlı Cirit Spor Kulübü ise doğrudan küme düştü.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:07 Kaynak: AA
Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Alan Zanlı, Bir Polisi Şehit Etti
Galatasaray Başkanı: CAS'taki Davayı Kazandık, Avrupa'dan Men Edilmemiz Söz Konusu Değil
TFF, MHK Başkanlığına Sabri Çelik'i Getirdi
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı Değerine Değer Kattı