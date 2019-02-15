Son Dakika Haberleri: 2018 Yılı Atlı Cirit Müsabakaları Başladı

2018 Yılı Atlı Cirit Müsabakaları Başladı

17 dakika önce

2018 yılı atlı cirit B grubu müsabakaları Ankara'da başladı.

2018 Yılı Atlı Cirit Müsabakaları Başladı, System.String[]
2018 yılı atlı cirit B grubu müsabakaları Ankara'da başladı.

TJK 75. Yıl Hipodromu'ndaki müsabakalara Erzurum Şengal Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Omurca Atlı Cirit Spor Kulübü ve Uşak Ulubey Atlı Cirit Spor Kulübü katılıyor.

Uşak Omurca Atlı Cirit Spor Kulübü, günün ilk maçında Uşak Ulubey Atlı Cirit Spor Kulübü'nü 11-6,5 yenerek B grubu müsabakalarına iyi bir başlangıç yaptı.

Organizasyonda yarın Erzurum Şengal Atlı Cirit Spor Kulübü ile Uşak Ulubey Atlı Cirit Spor Kulübü karşılaşacak. Müsabaka saat 10.30'da başlayacak.

B grubunda yer alan ancak müsabakalara katılmayan Erzurum Yenişehir Atlı Cirit Spor Kulübü ise doğrudan küme düştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:07 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Alan Zanlı, Bir Polisi Şehit Etti Galatasaray Başkanı: CAS'taki Davayı Kazandık, Avrupa'dan Men Edilmemiz Söz Konusu Değil

TFF, MHK Başkanlığına Sabri Çelik'i Getirdi Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı Değerine Değer Kattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 15:24:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2018 Yılı Atlı Cirit Müsabakaları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]