2018 Yılı Böyle Geçti
31 dakika önce
2018 Yılı Böyle GeçtiOCAK AYI2 OCAK: İRAN'DAKİ PROTESTOLARDA 20 KİŞİ ÖLDÜ 5 OCAK: USTA SANATÇI MÜNİR ÖZKUL ÖLDÜ 8 OCAK: BAHÇELİ'DEN SEÇİMLERDE ERDOĞAN'A ESTEK 12 OCAK: SIRNAK'TA IRAKLILARI TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ: 9 ÖLÜ 14 OCAK: TRABZON'DA UÇAK PİSTTEN ÇIKTI 17 OCAK: ISPARTA'DA ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ:...
2018 Yılı Böyle Geçti
OCAK AYI
2 OCAK: İRAN'DAKİ PROTESTOLARDA 20 KİŞİ ÖLDÜ
5 OCAK: USTA SANATÇI MÜNİR ÖZKUL ÖLDÜ
8 OCAK: BAHÇELİ'DEN SEÇİMLERDE ERDOĞAN'A ESTEK
12 OCAK: SIRNAK'TA IRAKLILARI TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ: 9 ÖLÜ
14 OCAK: TRABZON'DA UÇAK PİSTTEN ÇIKTI
17 OCAK: ISPARTA'DA ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ: 3 ŞEHİT
19 OCAK: MUŞ'TA OTOBÜS DEREYE UÇTU: 6 ÖLÜ
20 OCAK: TSK, ZEYTİN DALI HAREKATI'NI BAŞLATTI 20 OCAK: ESKİŞEHİR'DE TUR OTOBÜSÜ KAZA YAPTI: 13 ÖLÜ
21 OCAK: BİTLİS'TE ÇIĞ DÜŞTÜ: 5 ŞEHİT
28 OCAK: MEHMETÇİK BURSEYA DAĞI'DA TÜRK BAYRAĞI DİKTİ
30 OCAK: VAN'DA MİNİBÜS KAZASI: 8 ÖLÜ
30 OCAK: FURKAN VAKFI'NA OPERASYON: 20 GÖZALTI
31 OCAK: 770 BİN ARAKANLI İKİ ÜLKE ARASINDA KALDI
31 OCAK: SÜPER MAVİ KANLI AY TUTULMASI ŞUBAT AYI
2 ŞUBAT: MEHMETÇİK DARMIK DAĞI'NA TÜRK BAYRAĞI DİKTİ
5 ŞUBAT: DOĞU GUTA'DA ESAD REJİMİNİN HAVA SALDIRISINDA 50 KİŞİ ÖLDÜ
5 ŞUBAT: DEV PETROL PLATFORMU BOĞAZ'DAN GEÇTİ
10 ŞUBAT: KAHRAMANMARAŞ'TA AYNI AİLEDEN 9 KİŞİ KAZADA ÖLDÜ
13 ŞUBAT: AKM'NİN YIKIMINA BAŞLANDI
13 ŞUBAT: CHP'Lİ ENİS BERBEROĞLU'NA 5 YIL 10 AY HAPİS
14 ŞUBAT: NURTEN ÖĞRETMEN DÜNYANIN EN İYİ 10 ÖĞRETMENİNDEN BİRİ OLDU
16 ŞUBAT: ALTAN KARDEŞLER VE NAZLI ILICAK'A MÜEBBET HAPİS CEZASI
16 ŞUBAT: İZMİR'DE EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ: 2 ŞEHİT
18 ŞUBAT: İRAN'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ: 68 ÖLÜ
20 ŞUBAT: ZEKAİ AKSAKALLI'NIN ÖMER HALİSDEMİR'İN NAAŞINI ÖPME GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
27 ŞUBAT: ÇEKYA'DA PYD'NİN ESKİ LİDERİ SALİH MÜSLİM SERBEST BIRAKILDI
MART AYI
1 MART: 8 ASKER KELTEPE'DE KURULAN HAİN PUSUDA ŞEHİT DÜŞTÜ
1 MART: ARTVİN'DE CANKURTARAN TÜNELİ ULAŞIMA AÇILDI
3 MART: RACO'DA ÖSO ÜYELERİ REJİM BAYRAĞINI İNDİRDİ
4 MART: ESKİ RUS AJANI VE KIZI İNGİLTERE'DE ZEHİRLENDİ
9 MART: AHMET ŞIK VE MURAT SABUNCU TAHLİYE OLDU
11 MART: TÜRK İŞ ADAMININ JETİ İRAN'DA DÜŞTÜ: 11 ÖLÜ
14 MART: ANGELA MERKEL YENİDEN BAŞBAKAN SEÇİLDİ
14 MART: STEPHEN HAWKİNG 76 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
14 MART: ÇİFTLİK BANK YÖNETİM KURULU ÜYESİ YAKALANDI
18 MART: AFRİN ŞEHİR MERKEZİ KONTROL ALTINA ALINDI
18 MART: RUSYA'DA PUTİN YENİDEN DEVLET BAŞKANI SEÇİLDİ
30 MART: BAYBURT'TA İKİ ARAÇ MENFEZE DÜŞTÜ: 8 ÖLÜ
30 MART: IĞDIR'DA MÜLTECİLERİN BULUNDUĞU ARAÇ KAZA YAPTI: 17 ÖLÜ
30 MART: FİLİSTİNLİLER GERİ DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜNE BAŞLADI
NİSAN AYI
3 NİSAN: AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ'NİN TEMELİ ATILDI
5 NİSAN: OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ'NDE SİLAHLI SALDIRI: 4 ÖLÜ
7 NİSAN: İSTANBUL'DA GEMİ YALIYA ÇARPTI
11 NİSAN: CEZAYİR'DE ASKER UÇAK DÜŞTÜ: 105 ÖLÜ
11 NİSAN: ALİYEV YENİDEN CUMHURBAŞKANI
13 NİSAN: 28 ŞUBAT DAVASI'NDA 21 SANIĞA MÜEBBET HAPİS
14 NİSAN: ABD, İNGİLTERE VE FRANSA SURİYE'DE ASKERİ NOKTALARI VURDU
16 NİSAN: ANTHROPOFAS KAYALIĞI'NA DİKİLEN YUNAN BAYRAĞI KALDIRILDI
18 NİSAN: ERDOĞAN ERKEN SEÇİM TARİHİNİ 24 HAZİRAN OLARAK AÇIKLADI
19 NİSAN: ÖMER HALİSDEMİR DAVASI'NDA 18 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
19 NİSAN: POLATLI'DAKİ DARBE DAVASI'NDA 27 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
19 NİSAN: FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ'NDE ŞENOL GÜNEŞ YARALANDI
22 NİSAN: 15 CHP'Lİ İSTİFA EDİP İYİ PARTİ'YE GEÇTİ
27 NİSAN: KİM JONG-UN GÜNEY KORE'YE GEÇEN İLK KUZEY KORE LİDERİ OLDU
MAYIS AYI
1 MAYIS: ÇORUM'DA MEZARLIKTA AĞLAYAN KIZ OLAYI GÜNDEME OTURDU
5 MAYIS: ANKARA'DA SAĞANAK YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU: 6 YARALI
6 MAYIS: VAKIFBANK KADIN VOLEYBOL TAKIMI, CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU OLDU
8 MAYIS: TRUMP, İRAN ANLAŞMASINDAN ÇEKİLME KARARI ALDI
9 MAYIS: YSK SEÇİME GİRECEK ADAYLARI AÇIKLADI
11 MAYIS: TOKAT'TA İKİ YILDIR KAYIP OLAN BAYRAM'IN KEMİKLERİ BULUNDU
14 MAYIS: FİLİSTİN'DEKİ SALDIRIDA 59 KİŞİ ÖLDÜ: 3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ
19 MAYIS: PRENS HARRY VE MEGAN MARKLE EVLENDİ
19 MAYIS: GALATASARAY 21. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ
21 MAYIS: FENERBAHÇE BASKETBOLDA AVRUPA 2.'Sİ
23 MAYIS: TÜRK F-35 UÇAĞI İLK UÇUŞUNU YAPTI
27 MAYIS: OYUNCU ARDA ÖZİRİ MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLDÜ
31 MAYIS: EREN BÜLBÜL VE FERHAT GEDİK'İ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ
HAZİRAN AYI
2 HAZİRAN: ALİ KOÇ FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'NÜN BAŞKANI OLDU
4 HAZİRAN: GUATEMALA'DA VOLKAN PATLAMASI: 25 ÖLÜ 192 KAYIP
7 HAZİRAN: ERDOĞAN: "MİLLET KIRAATHANELERİ KURACAĞIZ"
8 HAZİRAN: İŞ ADAMI ERDOĞAN DEMİRÖREN HAYATINI KAYBETTİ
13 HAZİRAN: OVİT TÜNELİ AÇILDI
13 HAZİRAN: KAHRAMANMARAŞ'TAKİ SELDE ANNE VE 2 ÇOCUĞU ÖLDÜ
17 HAZİRAN: YUNANİSTAN VE MAKEDONYA ARASINDAKİ İSİM ANLAŞMAZLIĞI SONA ERDİ
20 HAZİRAN: OY ÇUVALLARI TÜRKİYE YOLUNDA
23 HAZİRAN: TAYLANDLI 12 ÇOCUK ANTRENÖRLERİYLE MAĞARADA MAHSUR KALDI
24 HAZİRAN: ERMENİSTAN'DA HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR BAŞLADI
24 HAZİRAN: TÜRKİYE, CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE SANDIĞA GİTTİ
30 HAZİRAN: KAYIP EYLÜL'ÜN CANSIZ BEDENİ ANKARA'DA BULUNDU
TEMMUZ AYI
2 TEMMUZ: KAYIP LEYLA'NIN CANSIZ BEDENİ AĞRI'DA BULUNDU
2 TEMMUZ: TAYLAND'DA KAYBOLAN GENÇ SPORCULAR SAĞ OLARAK BULUNDU
5 TEMMUZ: ŞEYH RAİD SALAH SERBEST BIRAKILDI
7 TEMMUZ: JAPONYA'DA SEL FELAKETİ: 209 ÖLÜ
8 TEMMUZ: ÇORLU'DA TREN KAZASI: 25 ÖLÜ
9 TEMMUZ: BAŞKAN ERDOĞAN TBMM'DE YEMİN ETTİ
11 TEMMUZ: ADNAN OKTAR VE GRUBUNA OPERASYON
15 TEMMUZ: 2018 DÜNYA KUPASI'NI FRANSA KAZANDI
15 TEMMUZ: KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NDE ORHAN OKULU ŞAMPİYON OLDU
18 TEMMUZ: 7 KEZ UZATILAN OHAL KALDIRILDI
19 TEMMUZ: FİRARİ FETÖ'CÜ AKIN İPEK'E LONDRA'DA EV HAPSİ
22 TEMMUZ: MİLLİ OKÇU METE GAZOZ DÜNYA KUPASI'NDA ALTIN MADALYA KAZANDI
24 TEMMUZ: İSRAİL SURİYE JETİNİ DÜŞÜRDÜ
25 TEMMUZ: AVRUPA UZAY AJANSI, 4 UYDUYU BİRDEN FIRLATTI
25 TEMMUZ: 15 BİN TL'YE BEDELLİ ASKERLİKTEN 633 BİN 844 KİŞİ YARARLANDI
25 TEMMUZ: ABD'Lİ RAHİP BRUNSON'A EV HAPSİ
26 TEMMUZ: TRUMP TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ
27 TEMMUZ: KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ
29 TEMMUZ: FİLİSTİN'İN CESUR KIZI TEMİMİ 8 AY SONRA SERBEST BIRAKILDI
31 TEMMUZ: BEDİRHAN BEBEK VE ANNESİ HAİN SALDIRIDA ŞEHİT DÜŞTÜ
31 TEMMUZ: ENDONEZYA 6.4 İLE SALLANDI: 347 ÖLÜ
AĞUSTOS AYI
6 AĞUSTOS: DOLAR VE EURO 1 AYDA YÜZDE 40 YÜKSELDİ
8 AĞUSTOS: ORDU'DA SEL FELAKETİ
10 AĞUSTOS: KUZEY KORE, SAVAŞIN BİTTİĞİNİ DUYURDU
10 AĞUSTOS: ERDOĞAN: "YASTIK ALTINDA DOLARI, AVROSU, ALTINI OLAN VARSA BOZDURSUN"
18 AĞUSTOS: BM ESKİ GENEL SEKRETERİ KOFİ ANNAN HAYATINI KAYBETTİ
18 AĞUSTOS: 'ŞİŞKO NURİ' LAKAPLI SITKI SEZGİN HAYATINI KAYBETTİ
20 AĞUSTOS: KORE SAVAŞI'NIN AYIRDIĞI AİLELER 65 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİ
31 AĞUSTOS: İZMİR'DE FUEL OİL DENİZE AKTI
EYLÜL AYI
6 EYLÜL: İŞ ADAMI HALİL ÜNVER DÜŞEN HELİKOPTERDE HAYATINI KAYBETTİ
6 EYLÜL: İSMET BADEM HAYATINI KAYBETTİ
9 EYLÜL: MEKKE'DE CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI
12 EYLÜL: REYHANLI SALDIRISI'NIN PLANLAYICISI YAKALANDI
12 EYLÜL: HASANKEYF'TE İMAM ABDULLAH TÜRBESİ'NİN MİNARESİ TAŞINDI
14 EYLÜL: ABD'DE FLORENCE KASIRGASI'NDA 55 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
14 EYLÜL: ATATÜRK HAVALİMANINDA TAŞINMA İŞLEMLERİ BAŞLADI
15 EYLÜL: FİLİPİNLER'İ VURAN SÜPER TAYFUN 'MANGKHUT' 25 CAN ALDI
16 EYLÜL: DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI MUĞLA VE ÇEVRESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
18 EYLÜL: AFYONKARAHİSAR'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 8 ÖLÜ
22 EYLÜL: KAYIP SEDANUR'UN CANSIZ BEDENİ ERZURUM'DA BULUNDU
22 EYLÜL: İRAN'DA ASKERİ GEÇİT TÖRENİNDE TERÖR SALDIRISI: 25 ÖLÜ
28 EYLÜL: ENDONEZYA'DA DEPREM: 2 BİN 91 ÖLÜ
EKİM AYI
3 EKİM: SUUDİ GAZETECİ KAŞIKÇI SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA ÖLDÜRÜLDÜ
4 EKİM: BATMAN'DA HAİN SALDIRI: 7 ŞEHİT
5 EKİM: GÜNEY KORE ESKİ DEVLET BAŞKANI LEE MYUNG-BAK'A 15 YIL HAPİS
9 EKİM: ARDA TURAN BERKAY'IN BURNUNU KIRDI
12 EKİM: ABD'Lİ RAHİP ANDREW BRUNSON SERBEST KALDI, ÜLKESİNE DÖNDÜ
14 EKİM: İZMİR'DE DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ TAŞIYAN KAMYON DERE YATAĞINA UÇTU: 22 ÖLÜ
15 EKİM: TÜRKİYE BİSİKLET TURU'NU EDUARD PRADES REVERTER KAZANDI
17 EKİM: FOTOĞRAF SANATÇISI ARA GÜLER HAYATINI KAYBETTİ
20 EKİM: SUUDİ ARABİSTAN, KAŞIKÇI'NIN KONSOLOSLUKTA ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ KABUL ETTİ
23 EKİM: DEAŞ REHİN TUTTUĞU JAPON GAZETECİYİ SERBEST BIRAKTI
27 EKİM: DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI'NDA METEHAN BAŞAR ALTIN MADALYA KAZANDI
29 EKİM: YILLIK 200 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ İSTANBUL YENİ HAVALİMANI AÇILDI
29 EKİM: ENDONEZYA'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ: 185 ÖLÜ
29 EKİM: JAPON PRENSES DÜNYA EVİNE GİRDİ
KASIM AYI
5 KASIM: AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI, DÜNYA KUPASI'NDA İKİNCİ OLDU
5 KASIM: SILA, AHMET KURAL'DAN DARP İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU
7 KASIM: RAHİP SONTORO'NUN KATİLİ YARALANDI
8 KASIM: CALİFORNİA'DA YANGIN: 86 ÖLÜ
11 KASIM: 40. VODAFONE MARATONU'NA KENYALILAR DAMGA VURDU
13 KASIM: SAKARYA'DA LASTİK-İŞ BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ
17 KASIM: METİN TÜREL HAYATINI KAYBETTİ
17 KASIM: FRANSA'DA SARI YELEKLİLER EYLEMLERİNE BAŞLADI
20 KASIM: DENİZLİ'DE EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ: 2 ŞEHİT
22 KASIM: DÜNYANIN EN BÜYÜK BORU DÖŞEME PLATFORMU BOĞAZ'DAN GEÇTİ
25 KASIM: AB LİDERLERİ BREXİT ANLAŞMASINI ONAYLADI
25 KASIM: İRAN'DA 6.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM: 156 YARALI
25 KASIM: RUSYA, AZAK DENİZİ'NDE UKRAYNA GEMİLERİNE MÜDAHALE ETTİ
26 KASIM: SANCAKTEPE'DE ASKERİ EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ: 4 ŞEHİT
27 KASIM: ÇİNGENE KIZ MOZAİĞİ'NİN EKSİK PARÇALARI TÜRKİYE'DE
28 KASIM: GEBZE'DE VİYADÜK İNŞAATINDA ÇÖKME: 3 ÖLÜ
ARALIK AYI
1 ARALIK: BABA BUSH, HAYATINI KAYBETTİ
2 ARALIK: PARİS SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ: 133 YARALI, 412 GÖZALTI
2 ARALIK: DEMİRKAZIK'TA DAĞCILARIN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ
4 ARALIK: YUNANİSTAN'IN GERİ GÖNDERDİĞİ 3 GÖÇMEN DONARAK ÖLDÜ
5 ARALIK: TUZLA'DA FABRİKA YANGINI
7 ARALIK: ADANA'DA BELEDİYEDE YAPILAN SİLAHLI SALDIRIDA ZABITA MÜDÜRÜ ÖLDÜ
8 ARALIK: ÇİNGENE KIZI MOZAİĞİ'NİN EKSİK PARÇALARI SERGİLENDİ
10 ARALIK: KILIÇDAROĞLU: "CHP'Lİ BELEDİYELERDE ASGARİ ÜCRET 2 BİN 200 TL OLACAK"
11 ARALIK: SAHNEDEN DÜŞEREK PARÇALANAN ROBOT MİDİ ADA ONARILDI
11 ARALIK: RİZE EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ ŞEHİT OLDU
12 ARALIK: ERDOĞAN: "FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ HAREKATA BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BAŞLAYACAĞIZ"
12 ARALIK: CHP İLE İYİ PARTİ İTTİFAK KONUSUNDA ANLAŞTI
13 ARALIK: THERESA MAY, GÜVEN OYLAMASINDAN GEÇTİ
13 ARALIK: ANKARA 'DA TREN KAZASI: 9 ÖLÜ 47 YARALI
14 ARALIK: KOSOVA ORDUSU KURULDU
14 ARALIK: ERSUN YANAL FENERBAHÇE'DE
15 ARALIK: TERÖR ÖRGÜTÜ PYD-YPG RASULAYN'DA MEVZİ KAZDI
16 ARALIK: ABD ASKERLERİ 6 GÖZLEM NOKTASINI TERK ETMEYE BAŞLADI
17 ARALIK: İSTANBUL'DA BARAJLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI
18 ARALIK: BELÇİKA BAŞBAKANI İSTİFA ETTİ
18 ARALIK: PAPAĞANA İŞKENCE YAPAN MURAT ÖZDEMİR AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ
18 ARALIK: CHP'NİN İBB BAŞKAN ADAYI EKREM İMAMOĞLU OLDU
19 ARALIK: ŞİLE'DE KARGO GEMİSİ KARAYA OTURDU
19 ARALIK: SARIYER'DE SELDE MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
21 ARALIK: AZEZ'DEKİ AŞİRETLERDEN OPERASYONA DESTEK
21 ARALIK: TUNCELİ'DE MAĞARADA SIKIŞTIRILAN TERÖRİSTLER VURULDU
23 ARALIK: KİLİS'E ASKERİ SEVKİYAT EDİYOR
23 ARALIK: ENDONEZYA'DA TSUNAMİ: 429 ÖLÜ
25 ARALIK: ASGARİ ÜCRET 2 BİN 20 TL OLDU
29 ARALIK: AK PARTİ, İBB BAŞKAN ADAYI BİNALİ YILDIRIM OLDU
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:58 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Adayımız Binali Yıldırım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Adaylarını Açıkladı
Genç Adam, Tartıştığı Ağabeyini Tabanca ile Öldürüp Tuvalete Gömdü
Öğrenciler, Yanan Okullarının Önünde Hatıra Fotoğrafı Çektirdi