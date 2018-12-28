2018 Yılı Danışma Kurulu Toplantısı'nda Önemli Kararlar Alındı

Bayburt Üniversitesi
'nin 2018 yılı faaliyetlerinin iç ve dış paydaşların müzakereli katkılarıyla değerlendirildiği Danışma Kurulu Toplantısı'nda, UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne alınan Dede Korkut
adına 2019 yılında çeşitli aktif etkinlikler yapılması ve Bayburt Üniversitesi'nin adının 'Bayburt Dede Korkut Üniversitesi' olarak değiştirilmesi için tavsiye niteliğinde kararlar alındı.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kurul toplantısında, 2018 yılı içerisindeki sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerin kapsamlı bir panoraması çıkarılırken, kalite ve süreç iyileştirme yönünden değerlendirilmek üzere masaya yatırıldı. UNESCO'nun sevinçle karşılanan kararı sonrası sanatsal ve kültürel etkinliklerin hazırlığına başlayan Bayburt Üniversitesi, Dede Korkut adını yaşatmak için önemli kararlara imza attı. Kurul kararları kamuoyunda heyecan oluşturdu.
Toplantıda ayrıca, Külliyedeki imar durumları, altyapı projeleri, sosyal yaşam ve kentle bütünleşme başlıkları da değerlendirilerek yıl içerisindeki çalışmaların hedeflenen noktalara ulaşıp ulaşmadığı incelendi. Uzman görüşlerin yıl değerlendirmelerini paylaştığı kurulda, özellikle dış paydaşların müşterek misyonlar çerçevesindeki görüşleri alındı.
Toplantıda 2018 yılı değerlendirmesinin yanı sıra, 2019 yılının yol haritası da çıkarıldı. Somut bir yol haritası oluşturmak adına kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planının paydaşlara aktarıldığı plan, uzmanların yaklaşımları ve dış paydaşların önerileri de hesaba katılarak şekillendi. Rektör
Prof. Dr. Selçuk Coşkun
, Bayburt Üniversitesi'nin kolektif iç ve dış dinamikten beslenen güçlü bir organizasyon olduğunu belirterek, tüm faaliyetlerde paydaşların ve uzmanların referans alındığını söyledi. 2019 yılını daha fazla çalışarak ve üreterek geçirmeyi temenni ettiklerini paylaşan Coşkun, kurul üyelerine teşekkürlerini iletti.
Kurul toplantısına Coşkun'un yanı sıra, iç paydaşlar olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Fakülte Dekanları, Meslek Yüksekokulu Müdürleri, Rektör Danışmanları; dış paydaşlar olarak ise İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hakan Bilgiç, Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, Eczacılar Odası Başkanı Ahmet Aker
ve Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Yaşar
Yıldız katıldı. - BAYBURT