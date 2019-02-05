Son Dakika Haberleri: 2018 Yılı İçerisinde 2 Bin Sokak Hayvanının Bakımı Yapıldı

2018 Yılı İçerisinde 2 Bin Sokak Hayvanının Bakımı Yapıldı

49 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Doğal Yaşam Parkı ve Hayvan Barınağında 2018 yılı içerisinde bin 942 sokak hayvanının bakımı yapıldı.

2018 Yılı İçerisinde 2 Bin Sokak Hayvanının Bakımı Yapıldı, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Doğal Yaşam Parkı ve Hayvan Barınağında 2018 yılı içerisinde bin 942 sokak hayvanının bakımı yapıldı.

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nca verilen bilgilere göre, 2018 yılı içerisinde Doğal Yaşam Parkı ve Hayvan Barınağına getirilen bin 942 sokak hayvanın bakımları yapılarak bunlardan bin 263'ü kısırlaştırıldı. Aşı olgunluğuna erişmiş bin 185 hayvanın ise kuduz ve parazit aşısı yapıldı. Ayrıca 498 hayvan ise sahiplendirilerek sıcak birer yuvaya kavuşturuldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ve Hayvan Barınağına getirilen hayvanların gerekli bakımları yapıldıktan sonra küpelendiği ve kayıt altına alındığı bildirilirken, sahiplenilmeyen 1444 adet hayvanın ise bir süre müşahede altında tutulup bakımları yapıldıktan sonra, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca tekrar alındıkları ortama geri bırakıldıkları bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ve Hayvan Barınağına, 2018 yılı içerisinde bakımları yapılan 498 sokak hayvanı sahiplendirildiği, bu sayının artırılması için hayvansever vatandaşların bu konuya biraz daha fazla duyarlılık göstermelerinin beklendiği ifade edildi.

Hayvan ambulansı 7/24 hizmet veriyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ve Hayvan Barınağında yapılan bakım ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra, kaza gibi durumlarda vatandaşlardan gelen taleplere anında ve hızlı bir şekilde cevap verebilmek için hayvan ambulansı 7/24 hizmet veriyor. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:17 Kaynak: İHA

Malatya, Güncel
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