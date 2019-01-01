2018 Yılı İçinde Kaçakçılık Suçlarıyla İlgili Toplam 832 Operasyon Düzenledi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü,2018 yılı içinde toplam 832 operasyon düzenledi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü,2018 yılı içinde toplam 832 operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda,piyasa değeri yaklaşık 69 milyon 873 bin 417 TL .kaçak ürünlere el koydu. Bu operasyonlarda 46 milyon 504 bin 491 TL. kamu zararını engelledi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü,İstanbul'da 2018 yılı içinde tütün,alkollü içki,eşya,akaryakıt,kültür ve tabiat varlıkları gibi her türlü faaliyetin önlemesine yönelik yaptıkları operasyonların istatistiklerini yayınladı. 2018 yılında; akaryakıt kaçakçılığına yönelik düzenlenen 37 operasyonda 74 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Operasyonlarda 1 şahıs tutuklanırken, 478 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği belirtildi.



Eşya kaçakçılığına yönelik 231 operasyon



Eşya kaçakçılığına yönelik yapılan 231 operasyonda, 363 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda,18 milyon 357 bin 30 adet ilaç, 23 bin 744 adet cep telefonu, 273 bin 208 adet elektronik emtia, 17 milyon 73 bin 84 adet parfüm, kol saati gözlük vb. 26 bin kilogram kimyasal madde, 10 bin 823 karat pırlanta, 7 bin 17 kg altın. Toplamda da 17 kilo gram değerli taş ele geçirdi.



41 operasyon da 14 şüpheli tutuklandı



Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığına yönelik 41 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda,104 şüpheli hakkında işlem yapılırken 14 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ayrıca operasyonlar kapsamında paha biçilemeyen ve bir çoğunun dünyada tek örneği olan 20 bin 882 adet tarihi eser ele geçirildi.



Tütün ve Alkollü İçki Kaçakçılığına yönelik yapılan 371 operasyonda ise, 770 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ve bunlardan 83'nün tutuklandığı belirtildi. Aramalarda, 1 milyon 722 bin paket sigara, 45 bin 404 kilo gram tütün, 207 bin 977 adet puro,77 bin 488 şişe içki, 9497000 adet boş makaron, 1882034 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.



FETÖ/PDY'ye yönelik 152 operasyon



FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 152 operasyon düzenlendi. Baskınlarda 883 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve gözaltına alınan 219 şüpheli tutuklandı.



Yıl içinde toplam 832 operasyon düzenlendi



Polis ekipleri,yıl içinde toplam 832 operasyonel faaliyet gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar neticesinde piyasa değeri yaklaşık 69 milyon 873 bin 417 TL. olan kaçak ürüne el konulduğu ifade edildi. Bu operasyonlar sonucunda 46 milyon 504 bin 491 TL. kamu zararı engellendiği belirtildi. - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı

Kendilerine Polis Süsü Veren Hırsızlar, 2,5 Milyon Doları Çalarak Kayıplara Karıştı

Vicdansızlığın Böylesi 'Pes' Dedirtti! Eczanedekiler Bebeği Kurtarmaya Çalışırken Hırsız İş Başındaydı

Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı