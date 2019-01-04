2018 Yılı İhracat Rakamları Açıklandı

1 - 31 ARALıK 1 OCAK - 31 ARALıK SEKTÖRLER 2017 2018 Değişim (2018/2017) Pay (2018) (Yüzde) 2017 2018 Değişim (2018/2017) Pay(2018) (Yüzde) I. TARIM 2.131.548 2.086.419 -2,1 15,4 21.217.012 22.645.609 6,7 13,8 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.461.822 1.413.440 -3,3 10,4 14.511.892 15.117.103 4,2 9,2 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 562.187 597.889 6,4 4,4 6.369.178 6.688.863 5,0 4,1 Yaş Meyve ve Sebze 359.364 282.516 -21,4 2,1 2.230.826 2.326.671 4,3 1,4 Meyve Sebze Mamulleri 117.563 128.241 9,1 0,9 1.415.869 1.564.921 10,5 1,0 Kuru Meyve ve Mamulleri 131.137 126.714 -3,4 0,9 1.279.736 1.388.912 8,5 0,8 Fındık ve Mamulleri 159.069 165.321 3,9 1,2 1.862.761 1.636.941 -12,1 1,0 Zeytin ve Zeytinyağı 43.623 33.082 -24,2 0,2 322.917 399.598 23,7 0,2 Tütün 78.544 72.345 -7,9 0,5 945.812 1.011.897 7,0 0,6 Süs Bitkileri ve Mam. 10.335 7.331 -29,1 0,1 84.793 99.300 17,1 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 221.902 214.189 -3,5 1,6 2.260.285 2.513.893 11,2 1,5 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 221.902 214.189 -3,5 1,6 2.260.285 2.513.893 11,2 1,5 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 447.825 458.789 2,4 3,4 4.444.834 5.014.613 12,8 3,1 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 447.825 458.789 2,4 3,4 4.444.834 5.014.613 12,8 3,1 II. SANAYİ 10.998.115 11.097.309 0,9 81,9 121.278.547 136.325.297 12,4 83,4 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.015.899 930.733 -8,4 6,9 11.785.116 12.395.160 5,2 7,6 Tekstil ve Hammaddeleri 692.201 623.298 -10,0 4,6 8.097.991 8.461.483 4,5 5,2 Deri ve Deri Mamulleri 123.401 117.034 -5,2 0,9 1.523.063 1.667.375 9,5 1,0 Halı 200.298 190.401 -4,9 1,4 2.164.062 2.266.301 4,7 1,3 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.367.496 1.513.510 10,7 10,9 16.045.346 17.372.117 8,3 10,3 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.367.496 1.513.510 10,7 10,9 16.045.346 17.372.117 8,3 10,3 C. SANAYİ MAMULLERİ 8.614.720 8.653.065 0,4 62,2 93.448.085 106.558.021 14,0 63,4 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.435.810 1.306.997 -9,0 9,4 17.031.269 17.642.157 3,6 10,5 Otomotiv Endüstrisi 2.487.345 2.473.262 -0,6 17,8 28.527.976 31.568.469 10,7 18,8 Gemi ve Yat 120.779 38.576 -68,1 0,3 1.337.960 990.529 -26,0 0,6 Elektrik Elektronik ve Hizmet 1.090.438 960.026 -12,0 6,9 10.478.560 11.309.459 7,9 6,7 Makine ve Aksamları 603.671 664.266 10,0 4,8 6.080.565 7.317.107 20,3 4,4 Demir ve Demir Dışı Metaller 625.201 632.953 1,2 4,6 6.809.203 8.086.386 18,8 4,8 Çelik 1.159.659 1.462.327 26,1 10,5 11.430.865 15.554.861 36,1 9,3 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 235.847 242.942 3,0 1,7 2.705.550 2.987.899 10,4 1,8 Mücevher 281.486 251.863 -10,5 1,8 3.278.632 4.410.439 34,5 2,6 Savunma ve Havacılık Sanayii 202.982 253.496 24,9 1,8 1.738.512 2.035.334 17,1 1,2 İklimlendirme Sanayii 356.650 352.949 -1,0 2,5 3.916.810 4.533.721 15,8 2,7 Diğer Sanayi Ürünleri 14.852 13.408 -9,7 0,1 112.186 121.660 8,4 0,1 III. MADENCİLİK 411.301 373.659 -9,2 2,7 4.689.054 4.561.662 -2,7 2,7 Madencilik Ürünleri 411.301 373.659 -9,2 2,7 4.689.054 4.561.662 -2,7 2,7 T O P L A M (TİM*) 13.540.964 13.557.386 0,1 97,5 147.184.613 163.532.569 11,1 97,3 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 303.469 344.377 13,5 2,5 9.807.094 4.555.068 -53,6 2,7 T O P L A M 13.844.433 13.901.763 0,4 100,0 156.991.707 168.087.637 7,1 100,0

Türkiye, geçen yıl 168 milyar 88 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatına imza atarken, otomotiv endüstrisi 31,6 milyar dolarlık dış satımla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, 2018'de gerçekleştirilen ihracat rakamları açıklandı.Buna göre, ihracat Aralık 2018'de 2017'nin aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 artışla 13,9 milyar dolara yükseldi. Böylece 2018'de toplamda 168 milyar 88 milyon dolarlık ihracata ulaşıldı. Bu rakam 2017'ye kıyasla yüzde 7,1'lik artışa işaret ederken, aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.Sektör bazında bakıldığında otomotiv endüstrisi 2018'de 31 milyar 568 milyon 469 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi, bu sonuçla 2018'de en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.Otomotiv endüstrisini 17 milyar 642 milyon 157 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 15 milyar 554 milyon 861 bin dolarla çelik takip etti.En fazla ihracat artışı çelikteGeçen yıl en fazla ihracat artışını yakalayan sektör yüzde 36,1'le çelik sektörü oldu. Bu dönemde dış satımında en fazla düşüşü ise yüzde 26 ile gemi ve yat sektörü yaşadı.Türkiye'nin toplam ihracatının 2018'de yüzde 83,4'üne sanayi grubu imza attı. Söz konusu grupta 2017'ye göre yüzde 12,4'lük artışla 136 milyar 325 milyon 297 bin dolarlık ihracat yapıldı.Toplam ihracatın yüzde 13,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 6,7'lik yükselişle 22 milyar 645 milyon 609 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda da yüzde 2,7'lik azalışla 4 milyar 561 milyon 662 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleştiGeçen yıl Türkiye'den en fazla ihracat yapan ülke 15,8 milyar dolarla Almanya oldu.Almanya'yı 11 milyar 47 milyon dolarla Birleşik Krallık, 9 milyar 468 milyon dolarla İtalya ve 8 milyar 253 milyon dolarla ABD izledi.TİM verilerine göre, sektörel bazda 2017 ve 2018 yılı ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):