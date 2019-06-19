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2018 Yılı İlk 1000 İhracatçı İçerisindeki AYDINLI Firmalar Açıklandı

53 dakika önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi 2018 yılının en fazla ihracat yapan ilk 1000 firmasını açıkladı.

2018 Yılı İlk 1000 İhracatçı İçerisindeki AYDINLI Firmalar Açıklandı, System.String[]

Firmaların 2018 yılında toplam ihracat rakamı 2017 yılına göre 10.5 Milyar artışla toplam 102,8 Milyar Dolara çıkarken, bu şirketlerin toplam ihracat içindeki payı ise % 61,2 olarak gerçekleşti. İlk 500 şirketin Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı % 52,6 oldu. Sektörel değerlendirmede ise ilk sırada 154 şirketle Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü, ikinci sırada 106 şirketle Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, üçüncü sırada ise 102 şirketle Otomotiv Sektörü yer aldı.

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus ŞAHİN, "2018'de ihracatta pay sahibi olan 85 bine yakın ihracatçı firma arasından ilk 1000 firma içerisine girerek gösterdikleri başarılı performanstan dolayı, AYSO üyesi 8 sanayi kuruluşumuzu kutluyorum. İlimiz sanayicisinin ihracatta göstermiş olduğu bu üstün gayret ile 2023 için hedeflenen ihracat rakamlarını yakalamak için önümüzdeki yıllar daha fazla ilimiz sanayi tesisini ilk 1000 içinde göreceğimize inanıyorum. Başta ilk 1000'e giren ve ilimizi temsil eden sanayi kuruluşlarımızı, listeye giremeyen ve ihracat yapmak için büyük çaba sarf eden ilimizin değerli sanayicilerini, değerli çalışanlarını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." dedi.

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:57 Kaynak: Bültenler
Türkiye, İhracat, Güncel
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