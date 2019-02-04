2018 Yılı İlk Bir Ayında Yaşanan Trafik Kazalarında 252 Kişi Hayatını Kaybederken, 2019 Yılı İlk...
2 saat önce
IHAAW103103-ASA/04-02-2019- 2018 yılı ilk bir ayında yaşanan trafik kazalarında 252 kişi hayatını kaybederken, 2019 yılı ilk bir ayında ise yüzde 36,5 azalış ile 160 kişi hayatını kaybetti.
IHAAW103103-ASA/04-02-2019
- 2018 yılı ilk bir ayında yaşanan trafik kazalarında 252 kişi hayatını kaybederken, 2019 yılı ilk bir ayında ise yüzde 36,5 azalış ile 160 kişi hayatını kaybetti. 04.02.2019 10: 31: 03 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:37 Kaynak: İHA
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