Son Dakika Haberleri: 2018 Yılı İlk Bir Ayında Yaşanan Trafik Kazalarında 252 Kişi Hayatını Kaybederken, 2019 Yılı İlk...

2018 Yılı İlk Bir Ayında Yaşanan Trafik Kazalarında 252 Kişi Hayatını Kaybederken, 2019 Yılı İlk...

2 saat önce

IHAAW103103-ASA/04-02-2019- 2018 yılı ilk bir ayında yaşanan trafik kazalarında 252 kişi hayatını kaybederken, 2019 yılı ilk bir ayında ise yüzde 36,5 azalış ile 160 kişi hayatını kaybetti.

2018 Yılı İlk Bir Ayında Yaşanan Trafik Kazalarında 252 Kişi Hayatını Kaybederken, 2019 Yılı İlk..., System.String[]
IHAAW103103-ASA/04-02-2019

- 2018 yılı ilk bir ayında yaşanan trafik kazalarında 252 kişi hayatını kaybederken, 2019 yılı ilk bir ayında ise yüzde 36,5 azalış ile 160 kişi hayatını kaybetti. 04.02.2019 10: 31: 03 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:37 Kaynak: İHA

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