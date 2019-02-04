2018 Yılı İlk Bir Ayında Yaşanan Trafik Kazalarında 252 Kişi Hayatını Kaybederken, 2019 Yılı İlk...

IHAAW103103-ASA/04-02-2019- 2018 yılı ilk bir ayında yaşanan trafik kazalarında 252 kişi hayatını kaybederken, 2019 yılı ilk bir ayında ise yüzde 36,5 azalış ile 160 kişi hayatını kaybetti.

IHAAW103103-ASA/04-02-2019



- 2018 yılı ilk bir ayında yaşanan trafik kazalarında 252 kişi hayatını kaybederken, 2019 yılı ilk bir ayında ise yüzde 36,5 azalış ile 160 kişi hayatını kaybetti. 04.02.2019 10: 31: 03 TSI

NNNN - ANKARA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yarış Yapan Lüks Otomobil Yayaya Çarpıp Kontrolden Çıktı: 2 Ölü, 3 Yaralı

14 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşatan Zanlı Gözaltına Alındı

Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti

Bursa'da Nişanlı Çiftin Darbedilmesiyle İlgili Gözaltına Alınan 2 Polis Serbest Bırakıldı