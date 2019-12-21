2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi - Son Dakika

2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

6 saat önce

Oylamanın yapılması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Oylamanın yapılması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Mustafa Şentop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:31 Kaynak: AA
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