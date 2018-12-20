2018 Yılı Son Koruma Kurulu Toplantısı Yapıldı
11 saat önce
Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak başkanlığında Denetimli serbestlik hizmetlerinin plan ve yürütümünü görüşmek üzere "Koruma Kurulu" toplantısı yapıldı.
Karabük
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak
başkanlığında Denetimli serbestlik hizmetlerinin plan ve yürütümünü görüşmek üzere "Koruma Kurulu" toplantısı yapıldı.
Toplantıya Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak'ın yanı sıra, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier
, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Birlik Başkanı Nurettin Tümen, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih
Vargeloğlu, İŞKUR
İl Müdür Vekili Mustafa Çalış
, Kurum ve Banka Müdürleri ile ilgili STK
Kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Düzenlenen toplantı sonrasında geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde tamamlanan ve "Girişimcilik" sertifikası almaya hak kazanan Denetimli serbestlik kapsamındaki kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:30 Kaynak: İHA
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