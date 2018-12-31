2018 Yılına Veda Ederken; 15. Yılına 'Merhaba' Dediler
1 saat önce
Adafinans Sigorta Ailesi; 2018 yılına veda ederken, 15. yılına da "merhaba" dedi.
Ulusal "liderlik sözü" verdi
Evinpark Restaurant'ta tüm satış ekibi ve aileleriyle birlikte bir araya gelen Adafinans Sigorta Ailesi; 2018 yılına veda ederken, 15. yılına da "merhaba" dedi.
Gecede; tüm satış ekibi ve ailelerinin karşısına çıkan Adafinans Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Ulusal, şirket faaliyetleri ve sigorta sektörü hakkında sunum yaptı. Sakarya'da 2020 yılı sonu itibariyle her 5 araçtan 1'i Adafinans sigortalı olacak diyen Rıdvan Ulusal; liderlik sözü verdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:59 Kaynak: Bültenler
Binali Yıldırım, İstanbul'da Rakibi Olan 'Ekrem İmamoğlu'nun Aleyhine Kullanılır' Diye Getirilen Dosyaları Geri Çevirdi
Temizlik Personelinin Çöpte Bulduğu Çuvalın İçinden Kadın Cesedi Çıktı
Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Orgeneral İsmail Metin Temel, Görevden Alındı
AK Parti'nin İstanbul Adayı Olan Binali Yıldırım'dan Dikkat Çeken Mesajlar