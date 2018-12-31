Son Dakika Haberleri: 2018 Yılına Veda Ederken; 15. Yılına 'Merhaba' Dediler

2018 Yılına Veda Ederken; 15. Yılına 'Merhaba' Dediler

1 saat önce

Adafinans Sigorta Ailesi; 2018 yılına veda ederken, 15. yılına da "merhaba" dedi.

2018 Yılına Veda Ederken; 15. Yılına 'Merhaba' Dediler, System.String[]

Ulusal "liderlik sözü" verdi

Evinpark Restaurant'ta tüm satış ekibi ve aileleriyle birlikte bir araya gelen Adafinans Sigorta Ailesi; 2018 yılına veda ederken, 15. yılına da "merhaba" dedi.

Gecede; tüm satış ekibi ve ailelerinin karşısına çıkan Adafinans Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Ulusal, şirket faaliyetleri ve sigorta sektörü hakkında sunum yaptı. Sakarya'da 2020 yılı sonu itibariyle her 5 araçtan 1'i Adafinans sigortalı olacak diyen Rıdvan Ulusal; liderlik sözü verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:59 Kaynak: Bültenler

Sigorta, Güncel
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