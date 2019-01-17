2018 Yılında 174 Bin 483 Ton Tavuk Eti Elde Edildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), süt ve süt ürünleri üretimi ile kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), süt ve süt ürünleri üretimi ile kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. 2018 yılı Kasım ayı verilerine göre Türkiye genelinde 100 milyon tavuk kesiminden 174 bin 483 ton üretim gerçekleşirken, 521 bin hindi kesiminden ise 4 bin 954 kilogram hindi eti elde edildi. Açıklamada 2018 yılı Kasım ayında ticari işletmelerce 743 bin 427 ton inek sütü toplandığı ifade edildi.



2018'de 743 bin 427 ton süt toplandı



TÜİK verilerine göre toplanan inek sütü miktarının geçen yılın aynı ayına göre binde 8 azaldığı belirtildi. 2018 yılında 743 bin 427 ton süt üretiminin gerçekleştiği Kasım ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretiminin 131 bin 655 ton olduğu açıklandı. Toplanan sütlerden inek peyniri üretiminin ise 54 bin 872 ton olduğu belirtildi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitlerinin ise bin 451 ton üretim yapıldığı açıklandı. Aynı dönemde yoğurt üretiminin ise bir önceki yıla göre binde 5 azalarak 91 bin 755 ton olarak gerçekleştiği aktarılan verilerde, ayran üretiminin ise 57 bin 836 ton gerçekleşerek bir önceki yıla göre binde 5 arttığına dikkat çekildi. Kasım ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranının yüzde 3,4, protein oranının ise ortalama yüzde 3,1 olduğu tespit edildi.



1 yılda 1,7 milyar yumurta üretildi



Kümes hayvancılığı üretiminde ise açıklanan verilerde Türkiye genelinde geçtiğimiz yıl tavuk yumurtası üretiminin 1,7 milyar adet olduğu TÜİK tarafından açıklandı. Kesilen kümes hayvanları sayısına da yer verilen açıklamada, 2018 yılı içinde 100 milyon tavuk kesildiği ve bu kesimlerden 174 bin 483 ton tavuk eti üretimi gerçekleştiği açıklandı. Aynı dönemde kesilen hindi sayısının 521 bin olduğu kaydedilirken, bu kesimlerden de 4 bin 954 ton hindi eti üretildiği ifade edildi. Açıklamada kesilen tavuk ve hindi sayısının bir önceki aya ve geçen yılın aynı döneminde azalış gösterdiği belirtilirken, bu kesimlerden elde edilen et üretiminin de azalış gösterdiği kaydedildi. - BALIKESİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! İstanbul'da 11 Katlı Binada Yangın Paniği! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Hatay'da sel alarmı! Havaalanı Araç Trafiğine Kapandı

MHP Lideri Devlet Bahçeli '10 Years Challenge' Akımına Katıldı

Kadın İzleyicinin, 80 Yaşındaki Kocasıyla İlgili İtirafı Sunucuyu Şaşkına Çevirdi