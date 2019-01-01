2018 Yılında 359 Can Dostu Sahiplerine Kavuştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında 359 sahipsiz köpek yuvaya kavuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında 359 sahipsiz köpek yuvaya kavuştu.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman, 2018 yılında gerçekleştirilen çalışmalara yönelik açıklamalarda bulundu. Barınakta bakılan sahipsiz köpekler sahiplendirilmeside yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2018 yılında 359 sahipsiz köpek yuvaya kavuşturuldu.



"Önce hayvan sevgisi"



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman yaptığı açıklamada, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza önce hayvan sevgisini aşılamanın öneminin farkındayız. Okullarda verdiğimiz eğitim seminerleriyle ve bakımevimize gerçekleştirilen ziyaretlerle daha büyük kitlelere sessiz canların sesini duyurduk. Sahipsiz hayvanları sıcak birer yuvaya kavuşturmak için gerekli duyurular ve çalışmalar yaparak 359 sahipsiz köpeği sahiplendirdik. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevimizde 59 okul ve sivil toplum örgütlerinin toplu ziyareti sırasında 6 bin 500 Sakaryalı hemşehrimizi ağırladık. 2018 yılı içersinde ilçe belediyeleri tarafından toplanarak Sokak Hayvanları Geçici Bakımevimize getirilen bin 714 sahipsiz köpeği kayıt altına aldık. Doğal hayatta daha rahat yaşamalarını sağlayacak bu işlemlerin ardından ilçe belediyelerine yaşam alanlarına geri bırakılmak üzere köpeklerimizi teslim ettik. Büyükşehir Veteriner Hizmetleri olarak her yıl olduğu gibi 2019 yılında da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bu konudaki hassasiyeti bizler için oldukça önemli. Hemşerilerimiz çevrelerinde gördükleri kulakları küpesiz, sahipsiz veya yaralı hayvanları ilçe belediyeleri aracılığıyla Sokak Hayvanları Geçici Bakımevimize gönderebilirler. Umuyoruz ki 2019 yılında sokaklarımızda sahipsiz hayvan kalmaz. 2019 yılı hayvan dostlarımızın yılı olur" dedi. - SAKARYA

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