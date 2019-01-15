Son Dakika Haberleri: 2018 Yılında 45 Bin Kişi Ekoloji Eğitimi Aldı

2018 Yılında 45 Bin Kişi Ekoloji Eğitimi Aldı

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılından bu yana faaliyette olan Gaziantep Ekolojik Bina ve Ekolojik Atölyelerde yapılan çalışmalar her kesimden beğeni görüyor.

2018 Yılında 45 Bin Kişi Ekoloji Eğitimi Aldı, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılından bu yana faaliyette olan Gaziantep Ekolojik Bina ve Ekolojik Atölyelerde yapılan çalışmalar her kesimden beğeni görüyor.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına bağlı Ekolojik Kent Tasarım Müdürlüğü altında faaliyet gösteren binalarda enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve çevre duyarlılığı konusunda her yaş grubuna yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.

Bu kapsamda sadece 45 farklı atölye çalışmasına 25 bin öğrenci katılırken, "Unutulmuş Ormandaki Ağaç" adındaki çocuk tiyatrosunu 11 bin çocuk izledi. Ayrıca meslek gruplarına yönelik yapılan eğitimlerle 750 teknik personele ulaşıldı. Bunun dışında hem yerelde hem de ulusalda yapılan birçok bilim şenliğine davet edilen ekolojik bina çalışanları eğitim ve atölyelerle 20 bin kişinin faydalanmasını sağladı.

Hem eğitim öğretim dönemi içinde hem de sömestr ve yaz tatilinde aktif olarak çalışan binada 'Sömestr Atölyeleri' kayıtları da başladı. Kayıtlar hem atölye binasından hem de ekolojik binada alınmakta olup aynı zamanda tatil süresince tiyatro ve belgesel saatleri de oluyor. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:11 Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel
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