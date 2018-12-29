Son Dakika Haberleri: 2018 Yılında 693 Bin 479 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

2018 Yılında 693 Bin 479 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

1 saat önce

2018 yılında 693 bin 479 şişe kaçak içki ele geçirildiİÇİŞLERİ Bakanlığı, 2018 yılında 693 bin 479 şişede, 1 milyon 413 bin 4 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildiğini, 3 bin 137 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 125'inin tutuklandığını açıkladı.

2018 Yılında 693 Bin 479 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi, System.String[]
2018 yılında 693 bin 479 şişe kaçak içki ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2018 yılında 693 bin 479 şişede, 1 milyon 413 bin 4 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildiğini, 3 bin 137 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 125'inin tutuklandığını açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre,  Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri 2018 yılında sahte ve kaçak içki imal edip piyasaya sürenlere karşı 2 bin 168 operasyon yaptı. Operasyonlarda piyasaya sürülmek üzere toplam 693 bin 479 adet şişede 1 milyon 413 bin 4 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Operasyonlarda özellikle turistlerin yoğun olduğu tatil bölgelerinde ve büyük?ehirlerde ele geçirilen kaçak içki miktarı dikkat çekti. Emniyet ve Jandarma'nın operasyonları sonucunda İzmir'de 506 bin 224 şişe, İstanbul'da 36 bin 717 ?i?e, Antalya'da 49 bin 957 ?i?e, Muğla'da 7 bin 331 ?i?e, Adana'da 3 bin 326 şişe, Ankara'da 4 bin 851 ?i?e, Bursa'da 3 bin 589 ?i?e, Çanakkale'de 166 şişe kaçak içki ele geçirildi.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:59 Kaynak: DHA

Jandarma, Ankara, Güncel
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