2018 Yılında 693 Bin 479 Şişe Kaçak ve Sahte İçki Ele Geçirildi
1 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2018 yılında 693 bin 479 şişede, toplam 1 milyon 413 bin 4 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildiğini, 3 bin 137 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 125'inin tutuklandığını açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2018 yılında 693 bin 479 şişede, toplam 1 milyon 413 bin 4 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildiğini, 3 bin 137 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 125'inin tutuklandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü
ve Jandarma
Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri 2018 yılında kaçak ve sahte içki imal edip piyasaya sürenlere karşı 2 bin 168 operasyon yaptı. Operasyonlarda, piyasaya sürülmek üzere toplam 693 bin 479 adet şişede 1 milyon 413 bin 4 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.
Operasyonlarda, özellikle turistlerin yoğun olduğu tatil bölgelerinde ve büyük?ehirlerde ele geçirilen kaçak içki miktarı dikkat çekti. Emniyet ve jandarmanın operasyonları sonucunda İzmir
'de 506 bin 224 şişe, İstanbul
'da 36 bin 717 ?i?e, Antalya
'da 49 bin 957 ?i?e, Muğla
'da 7 bin 331 ?i?e, Adana
'da 3 bin 326 şişe, Ankara
'da 4 bin 851 ?i?e, Bursa
'da 3 bin 589 ?i?e, Çanakkale
'de 166 şişe kaçak içki ele geçirildi. Ayrıca, operasyonlarda 3 bin 137 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 125'inin tutuklandığı kaydedildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:53 Kaynak: DHA
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