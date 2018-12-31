2018 Yılında Çin'den Çığır Açan Bilimsel ve Teknolojik Çalışmalar

Özellikle, son yıllarda bilim ve teknoloji alanında adından sıkça söz ettiren Çin Halk Cumhuriyeti'nde, 2018 yılında neredeyse her gün yeni bir gelişmenin haberini aldık.

Uzay çalışmalarından, tıp alanına, askeri gelişmelerden, çevre sorunlarıyla mücadeleye kadar birçok çeşitli alanda gerçekleşen önemli bilimsel çalışmaların bir kısmını sizler için derledik.

1) Çin Ay'ın karanlık yüzünü görüntüledi

Çin'in uzaya gönderdiği "Longciang-2" adlı uydu, Ay'ın karanlık tarafındaki krater ve çeşitli yer şekillerini görüntüledi.

Dünya'dan görünmeyen ve insanlık için uzayın keşfi ve bilimsel alanda merak konusu olan Ay'ın karanlık yüzü, Longciang-2 tarafından görüntülendi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaletinde bulunan Harbin Teknoloji Enstitüsü tarafından tasarlanan Longciang-2 adlı mikro uydu, hafta başında ayın karanlık tarafından fotoğraflar gönderdi.

2) Robot Spiker Haber Sundu

Çin'in ilk robot haber sunucusu Dünya İnternet Konferansı'nda bir konuşma yaptı. Xinhua News kanalının İngilizce servisinde haberler bundan sonra insana tıpatıp benzeyen bir robot tarafından sunulacak.

Robotlar gün geçtikçe hayatımızın her alanında kendini göstermeye devam ediyor. Çin'de düzenlenen Dünya İnternet Konferansı'nda bir ilk yaşandı. Xinhua News kanalının haber sunucusu Zhang Zhao'ya benzetilen robot spiker kendisini tanıtarak açılış konuşmasını yaptı.

3) Çin'in FAST teleskobu 43 atarca yıldız keşfetti

Çin'in FAST teleskobunun, 2016 yılından bu yana 43 yeni atarca yıldız (pulsar) keşfetti.

Atarca yıldız keşfinin, çekimsel radyasyonun ve kara deliklerin varlığını doğrulamak ve fizikteki temel soru işaretlerini çözmek açısından önemli olduğu ifade ediliyor

4) Çin'de bilim insanları iki maymunu klonlamayı başardı

1996'da İskoçya'da dünyaya gelen klon koyun Dolly'den sonra ilk defa bir primat klonlandı. Çin'de klonlanan iki makak maymunu, insan klonlamaya giden yolda önemli bir aşamayı temsil ediyor

Uzun kuyruklu makak tipi iki maymun, Zhong Zhong ve Hua Hua birkaç hafta önce Çin'deki bir laboratuvarda dünyaya geldi. Çalışmanın dünyayı insan klonlamaya bir adım daha yaklaştırdığını düşünen bazı kesimlerse, bu adıma karşı çıkıyor.

Çin Bilimler Akademisi Sinirbilim Enstitüsü'nden Qiang Sun, klon maymunların kanser ve bağışıklık sistemi bozuklukları gibi genetik tabanlı hastalıkların araştırılmasında bir model olarak kullanılabileceğini düşünüyor.

5) Çin'de "yapay kalp" geliştirildi

Çin Uzay Bilim ve Teknoloji Şirketi (CASC) bünyesinde faaliyet gösteren Çin Roket Fırlatma Teknolojisi Akademisi ve Tiencin Teda Uluslararası Kardiyovasküler Hastanesinin ortaklaşa geliştirdiği kalpte, kullanılan roket teknolojisiyle damarlar daha az zarar görecek ve kan daha uzun süre pompalanabilecek.

Belli bir alandaki nesnelerin herhangi bir cihazın temas etmesine gerek duyulmadan manyetik alanla hareket ettirilebilmesine olanak sağlayan manyetik akışkan teknolojisi yapay kalpteki sarsıntı ve titreşimleri azaltacak.

Bu şekilde yapay kalbin daha etkin çalışması sağlanırken, enerji kaynağı da kalbe daha uzun süre güç aktarabilecek. Böylelikle yapay kalbin daha uzun ömürlü olması sağlanacak.

6) Çin dünyanın en hızlı rüzgar tünelini inşa etti

Çinli mühendisler, ileri teknoloji hipersonik uçakları test etmek üzere dünyanın en hızlı rüzgar tünelini inşa etti.

265 metre uzunluğundaki tünel, ses hızının 25 katı olan, Mach 25 şiddetine kadarki yüksek hipersonik uçuşların simülasyonun yapılmasına olanak sağlayacak.

Rüzgar tünelleri test edilen objelere hava üfleyerek boşlukta uçar halde gözlemlenmesini sağlıyor. Havacılık mühendisleri, rüzgar tünellerini hava aracı tasarımlarını test etmekte kullanıyor. Yeni inşa edilen tünel Çin'i bu alanda rakiplerine göre avantajlı konuma getirecek.

7) Çin'de İnsansız Hava Aracı ile Yolcu Taşındı

İlk insan taşıyan dron (İHA) test uçuşu başarılı geçti. Bu denemede 40 kişi uçuşa katılarak bir noktadan başka bir noktaya dron ile taşınmış oldu.

İmalatçı firmanın kurucusu ve yöneticisi Hu Huazhi de ilk yolcular arasında yer aldı. Uçuş sırasında çektiği videoda "pilotsuz uçuş" vizyonunu anlatıyor. Buna göre yolcular gidecekleri yeri belirledikten sonra sadece "take off" yanı "kalkış" butonuna basacaklar. İHA kalkacak ve onları istedikleri yere götürecek.

8) Çin, dünyanın en büyük hava temizleme kulesini inşa etti

Çin, hava kirliliğini temizlemek üzere inşa ettiği 100 metre uzunluğundaki dünyanın en büyük hava temizleme kulesini işletmeye aldı.

Çin'in kuzeyindeki Shaanxi eyaletinde bulunan Xian kentinde inşa edilen 100 metre uzunluğundaki kulenin faaliyete başlaması ile bölgedeki hava kalitesi yükselmeye başladı.

9) Çin'de dünyanın ilk raysız otonom treni test edildi

Çin'in Jiaotong Üniversitesi, ultra yüksek hızlı bir tren için 45 metrelik bir test döngüsü inşa etti. Manyetik kaldırma teknolojisine sahip olan ve raylara değmeyecek olan maglev trenin, saatte 1000 km hıza erişiyor.

300 ile 1000 kg arasındaki ağırlık kapasiteleriyle test edilmeye başlanan maglev tren, 45 metrelik döngüde raydan 20 milimetre yükseliyor. Sichuan merkezli üniversitede testleri süren maglev tren projesi başarılı olursa, dünyanın mevcut en hızlı maglev treni rekoru da kırılmış olacak.

10) Çin'de giyilebilir ve yıkanabilir nanojeneratör geliştirildi

Cıngcou Üniversitesinden bilim insanları, mobil elektronik aletlere güç sağlamak için insan hareketlerinden enerji üretebilen nanojeneratör geliştirdi.

Sık sık bataryaları biten ve şarj edilmesi gereken mobil cihazlar için enerji sorununun çözüldüğü belirtilen haberde, su geçirmez nanoliflerden üretilen mini jeneratörlerin esnek, rahat, giyilebilir ve yıkanabilir özellikte olduğu kaydedildi.

Pamuksu bir yapıya sahip olduğu belirtilen ve elbiseye yapıştırılabilen nanojeneratörlerin, insanların hareketlerinden ortaya çıkan mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirdiği vurgulanan haberde, bu buluşun, kendi kendine şarj edilebilen elektronik cihazların geliştirilmesi için yeni fırsatlar sunduğuna dikkat çekildi.

Özellikle, son yıllarda bilim ve teknoloji alanında adından sıkça söz ettiren Çin Halk Cumhuriyeti'nde, 2018 yılında neredeyse her gün yeni bir gelişmenin haberini aldık.

Uzay çalışmalarından, tıp alanına, askeri gelişmelerden, çevre sorunlarıyla mücadeleye kadar birçok çeşitli alanda gerçekleşen önemli bilimsel çalışmaların bir kısmını sizler için derledik.

1) Çin Ay'ın karanlık yüzünü görüntüledi

Çin'in uzaya gönderdiği "Longciang-2" adlı uydu, Ay'ın karanlık tarafındaki krater ve çeşitli yer şekillerini görüntüledi.

Dünya'dan görünmeyen ve insanlık için uzayın keşfi ve bilimsel alanda merak konusu olan Ay'ın karanlık yüzü, Longciang-2 tarafından görüntülendi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaletinde bulunan Harbin Teknoloji Enstitüsü tarafından tasarlanan Longciang-2 adlı mikro uydu, hafta başında ayın karanlık tarafından fotoğraflar gönderdi.