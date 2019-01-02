2018 Yılında Ege'de 25 Bin Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
1 saat önce
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler 2018 yılı içinde Ege Denizinde gerçekleştirdiği çalışmalarda Yunanistan Adalarına gitmek isteyen 25 bin 336 kişiyi çıktıkları ölüm yolculuğundan kurtardı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler 2018 yılı içinde Ege
Denizinde gerçekleştirdiği çalışmalarda Yunanistan
Adalarına gitmek isteyen 25 bin 336 kişiyi çıktıkları ölüm yolculuğundan kurtardı.
2018 yılında da düzensiz göç hareketleri Ege denizinde yükselen bir grafik ile devam etti. Ege Denizinde düzensiz göçle mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hava, kara ve deniz unsurları 365 gün 24 saat kesintisiz görev yaptı. 2018 yılında 653 düzensiz göçmen olayına müdahale edildi. 25 bin 336 kişi çıktıkları bu ölüm yolculuğunda kurtarılırken, 65 kişi ise yaşadıkları kazalarda hayatlarını kaybettiler. Gerçekleşen çalışmalarda 60 organizatör yakalanarak adli makamlara teslim edildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:20 Kaynak: İHA
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