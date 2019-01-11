2018 Yılında Türkiye'nin Örnek Çocuk Kütüphanesi Rekor Kırdı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Türkiye'nin ilk Uygulamalı Çocuk Kütüphanesi'ne gelen 34 bin 208 çocuk, 27 bin 429 yetişkin, 40 bin kitaptan faydalandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Türkiye'nin ilk Uygulamalı Çocuk Kütüphanesi'ne gelen 34 bin 208 çocuk, 27 bin 429 yetişkin, 40 bin kitaptan faydalandı.



Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Müzeler ve Kütüphane Şube Müdürlüğüne bağlı Çocuk Kütüphanesi'nde, hikaye zamanı uygulamaları, masal çalışmaları ve yazarlık atölyeleri gibi çocukların zihinsel olarak gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla birçok etkinlik gerçekleştirildi. Kütüphanede, çocuk kitapları yazarları ve uzmanlarla çocuklara yönelik söyleşiler yapıldı.



Engelliler de düşünüldü



Çocukların kültürel ve sanatsal becerilerini geliştirmek için mozaik, müzik, resim, drama gibi çeşitli atölyeler açılan kütüphanede, unutulmaz anlar yaşandı. Çocukların yaptıkları çalışmaları sergileyecekleri sergi alanları, uygulama bölümleri, atölyeler, dinlenme ve okuma alanlarının yer aldığı kütüphane, "Çocuk dostu ve engelsiz kütüphane" olma özelliğiyle tüm çocukların dikkatini çekmeyi başardı. Dezavantajlı grupların kütüphaneden faydalanmalarını engelleyecek engel bırakılmadı.



İki çocuk kütüphanesi daha



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en prestijli Çocuk Kütüphanesine yenileri ekleyecek. Buna göre Nurgana'da ve Güvenevler'de Çocuk Kütüphanesi hizmete alınacak. Kütüphaneler, 112 bin adet kitap kapasiteleri ve uygulamalı atölyelerinden faydalanılması için haftanın her günü 08.30-17.30 arasında hizmet verecek.



Öte yandan 2018 yılında özellikle gençlerin tercih ettiği Gaziantep Sanat Merkezi Kütüphanesi'nin üye sayısı 2 bin 559 kişiye ulaştı, kitap sayısı ise 3 bini buldu. Kavaklık Parkı'nın içinde doğasıyla insanı büyüleyen Kitap Evi'nin kitap sayısı 2 bin 500 oldu, üye sayısı da 2018 yılında 2 bin 083 olarak kaydedildi. - GAZİANTEP

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