Son Dakika Haberleri: 2018 Yılında Uyuşturucu Alarak Araç Kullanan 371 Sürücünün Ehliyetine El Konuldu

2018 Yılında Uyuşturucu Alarak Araç Kullanan 371 Sürücünün Ehliyetine El Konuldu

1 saat önce

Kayseri'de 2018 yılı içinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullandığı belirlenen 371 sürücünün belgelerine 5 yıl süre ile el konulduğu bildirildi.

2018 Yılında Uyuşturucu Alarak Araç Kullanan 371 Sürücünün Ehliyetine El Konuldu, System.String[]
Kayseri'de 2018 yılı içinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullandığı belirlenen 371 sürücünün belgelerine 5 yıl süre ile el konulduğu bildirildi.

Kayseri'de trafik ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı ile ilgili 2018 yılı içinde 371 sürücünün uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak trafikte araç kullandıkları belirlendi. Bu sürücülere uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak suçundan işlem yapılırken, sürücü belgelerine 5 yıl boyunca el konuldu. 2018 yılında ülke genelinde ise bin 48 sürücüye uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Kayseri'de trafik ekipleri tarafından 371 sürücüye işlem yapılırken, Kayseri birinci sırada yer aldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:45 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Polis, Kayseri, 3. Sayfa
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