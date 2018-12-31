2018 Yılında Uyuşturucuyla Mücadeleye Yönelik 147 Bin 562 Operasyon Yapıldı, Yakalanan 203 Bin 297...

2018 yılında uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 147 bin 562 operasyon yapıldı, yakalanan 203 bin 297 şüpheliden 22 bin 815'i tutuklandı.

2018 yılında uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 147 bin 562 operasyon yapıldı, yakalanan 203 bin 297 şüpheliden 22 bin 815'i tutuklandı.

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