2018 Yılında Verilen Eğitimlerden On Binlerce Kadın Yararlandı

Eğitim seminerine yoğun ilgi gösteren kadınlar, uyuşturucuyla mücadelede izlenecek yöntemleri dikkatle dinledi.

Kurumlar arası işbirliğine büyük önem veren Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile birlikte uyuşturucuyla mücadele konusunda önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Şehitkamil Belediyesi, 2018 yılı içerisinde 10 resmi kurum ile yaptığı 267 bilgilendirme semineri ile 13 bin 350 kişiye ulaştı.

DERS: UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Narkorehber İsmail Uzkar, Bedri İncetahtacı Aile Merkezinde farklı branşlarda eğitim gören kadınlara 'uyuşturucuyla mücadele eğitimi' konusunda seminer verdi. Narkorehber Uzkar, kadınlara; madde bağımlılığı, bir bağımlının yaşadıkları, bağımlılık yapıcı maddelerin neler olduğu, bir kişinin ne zaman bağımlı sayıldığı, gençlerin neden madde kullandığı, madde bağımlılığının neden olduğu olumsuzluklar, bağımlılık döngüsü ve süreci ile ilgili bilgiler verdi.

Periyodik olarak gerçekleştirilen seminerlerin kendileri ve aile üyeleri açısından önemini anlatan kursiyerler, sağlanan imkanlar dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

10 FARKLI RESMİ KURUMLA İŞBİRLİĞİ YAPILDI

Şehitkamil Belediyesi işbirliğinde; İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Birimi, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk Ergen Kadın Üreme Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Araştırma Merkezi (KETEM), İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehitkamil Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme Merkezi (ŞÖNİM), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile bugüne kadar birçok önemli konuda alanında uzman kişiler tarafından verilen seminerler sayesinde bilgilenen kadınlar, çocuklarına en doğru şekilde davranmayı öğreniyor.

ÇOK SAYIDA ÖNEMLİ KONU ANLATILDI

Aile merkezlerinde bugüne kadar; hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, genel asayiş, toplumun uyuşturucuyla mücadele farkındalığının artırılması, bebek, çocuk, kadın, erişkin, yaşlı, engelli sağlığını ilgilendiren kronik ve bilumum hastalıklar ve tedavi yolları, akılcı ilaç kullanımı, sağlık okuryazarlığı, evlilik öncesinde psikolojik ve fizyolojik bilinmesi gerekenler, kanser çeşitleri ve erken teşhisin önemi, deprem öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler, çocuk ihmali ve istismarı, aile içi şiddet, hava ve suyun hijyeni, atıklar ve genel hijyen konulu eğitimler verildi.