2018 Yılının En İyi Toplum Destekli Polislik İl Uygulamaları"

Emniyet Genel Müdürlüğünce, "2018 Yılının En İyi Toplum Destekli Polislik İl Uygulaması" ödülüne, Antalya Emniyet Müdürlüğünün "Keşke Demeden" projesi değer görüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "2018 Yılının En İyi Toplum Destekli Polislik İl Uygulamaları" ödülleri, Dikmen'deki hizmet binasında proje sahibi il emniyet müdürlüklerine verildi.



Antalya Emniyet Müdürlüğünün "Keşke Demeden" projesi birincilik, Mersin Emniyet Müdürlüğünün "Gelecek Benim" projesi ikincilik, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünün "Atılan Mermi Havada Kalmaz, Düğünümü Kana Bulama" projesi üçüncülük ödülüne layık görülürken, Hakkari Emniyet Müdürlüğünün "Çocuklar Üşümesin Diye" projesi "Kurul Özel Ödülü"ne değer bulundu.



Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, törende ödül alan il müdürlüğü personelini tebrik etti, polis-toplum ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi temennisinde bulundu.



Toplum Destekli Polislik birimlerinin önemini vurgulayan Uzunkaya, "Her ilin yaptığı çalışmalar bizim için çok önemlidir. Bu ödül sembolik anlam ifade etmektedir. Toplum Destekli Polislik birimleri faaliyetleri kapsamında çok düşük maliyetle çok büyük işler yapmaktadır. Terör, narkotik, trafik, asayiş gibi her konuyu içerisine almaktadır." ifadelerini kullandı.



Ödül törenine, emniyet genel müdür yardımcıları, daire başkanları, Kırıkkale, Antalya, Mersin ve Hakkari emniyet müdür yardımcıları ile TDP şube müdürleri ve polis memurları katıldı.



Antalya'da "Keşke Demeden" projesiyle mala karşı işlenen suçlarda azalma sağlandığı, Hakkari'de uygulanan "Çocuklar Üşümesin Diye" projesiyle ihtiyaç sahibi çocuklar için mağaza açıldığı, Kırıkkale'de "Atılan Mermi Havada Kalmaz, Düğünümü Kana Bulama" projesi ile her düğün için bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.



Mersin'de de "Gelecek Benim" projesiyle okullarda kütüphanelere 11 bin kitap ve sportif faaliyetlere öğrenci kazandırıldığı belirtildi.

