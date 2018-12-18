Son Dakika Haberleri: 2018 Yılının Son Meclis Toplantısı Yapıldı

2018 Yılının Son Meclis Toplantısı Yapıldı

2 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Aralık ayı toplantısı 18 Aralık Salı günü yapılan II. Birleşimle sona erdi.

2018 Yılının Son Meclis Toplantısı Yapıldı, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti.

Saat 14.00'de Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Gençlere yönelik hizmet ve çalışmaların artırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesinin Sivil Toplum Kuruluşlarının projelerine ortak olması ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek kabul edildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Arapgir Belediyesi'nin 2018 Mali Yılı Ek Bütçesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Plan ve Bütçe Komisyonunun Ek Bütçe'yi görüşebilmesi için Belediye Meclisine 10 dakika ara verildi. Belediye Meclisi tarafından verilen aradan sonra tekrar toplanan Meclis Arapgir Belediyesi 2018 Mali Yılı Ek Bütçesinin gelir ve giderine 5'er milyon ek ödenek verilmesi görüşülerek karara bağlandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısının 9 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 14.00'de yapılması kararlaştırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:08 Kaynak: Bültenler

Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Oyuncu Ayşen Gruda'nın Doktorundan Açıklama: Şu An Bilinci Açık Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Önümüzdeki Sezon Avrupa'ya Gidemeyebiliriz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Ersun Yanal'la İlgili Sözlerimde Hata Yaptım Salı Günleri Site İçinde Kuryeyi Gören Kaçacak Yer Arıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:21:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2018 Yılının Son Meclis Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]