2018 Zonguldak Panoraması

2018 yılında Zonguldak gündemine damgasını vuran olaylar İHA objektiflerine yansıdı.

2018 yılında Zonguldak gündemine damgasını vuran olaylar İHA objektiflerine yansıdı.



Ocak 2018



Zonguldak'ta yaklaşık 100 bin dolar değerinde Antik Yunan dönemine ait 595 adet sikke ele geçirildi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Ramazan Çakal, son yolculuğuna uğurlandı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan şiddetli fırtınada dalgaların kıyıya sürüklediği Commoros bayraklı kuru yük gemisindeki personel itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Zongudak'ta şiddetli fırtına nedeniyle Liman Caddesi'nde boyu 15 metreyi bulan dev dalgalar limana girdi. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, palamar tesisi sular altında kalırken büfeler yıkıldı balıkçı tekneleri zarar gördü. AK Parti Zonguldak 6. İl Olağan Kongresi'ne katılan dönemin Başbakan'ı Binali Yıldırım, "Zonguldak'a 15 yılda 15 milyar lira yatırım yaptık. Soma'daki madencileri şehit olarak düzenleme yaptık. ve onlara bazı haklar verdik. Bu haklardan Zonguldak yararlanmamıştı. Şimdi bunu da düzeltiyoruz. Zonguldak kömür işletmesinde vefat eden kardeşlerimize de şehitlik mertebesi veriyoruz. ve onların birer yakınlarını da kamuda işe alıyoruz" dedi.



Şubat 2018



Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren Zonguldak Kömürspor'da Teknik Direktör Şenol Demir, istifa ettiğini açıkladı. Zonguldak'ta yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı. Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor'a transfer olan milli futbolcu Engin Baytar yeni takımı ile ilk maçına çıktı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde korkutmak amacıyla boşanmak üzere olduğu eşi Y.Ö.'nün aracına bomba yerleştirdiği iddia edilen eski koca, S.Ö. mahkemede "Öldürme kastım yoktu" dedi. Eski Milli futbolcu Fatih Akyel, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren Zonguldak Kömürspor'un yeni teknik direktörü oldu. İmza töreninde konuşan Akyel, favori Süper lig takımının Başakşehir olduğunu söyledi. Zonguldak'ta bir otomobil 60 metreden denize uçtu. Türkali köyünde yaşanan olayda dalgıçların aradığı ters dönen aracın sürücüsü Y.B.'nin cesedine saatler sonra ulaşılabildi. Zonguldak'ta kıyı kenar çizgisinde yer alan yapıların yıkımı sabah erken saatlerde başladı. Çok sayıda polis ve yıkım ekibi bölgede görev aldı. Kozlu ilçesine bağlı Ören köyü yolu mevkisinde bir kaçak ocakta evli ve iki çocuk babası Hasan Okumuş (47) ile evli ve üç çocuk babası olan Hayrettin Akdemiroğlu (51) karbondioksit gazından etkilenerek hayatlarını kaybettiler.



Mart - 2018



Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı. Bahçelievler İlköğretim Okulu'nun yakınında bulunan bir apartmanın giriş katında bulunan doğalgaz kombilerinin bakımının yapıldığı özel bir firmanın yetkili servisinde iddialara göre doğalgaz sıkışmasından kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle firmaya ait iş yerinde ve apartmanda geniş çapta maddi hasar oluştu. Olayda 2 kişi yaralandı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, eski sevgilisi Gizem Tunç ile onun sevgilisi Murat Erdoğan'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Deniz Boyraz, Yargıtay'ın 50 yıl hapis cezası kararını bozmasının ardından tekrar hakim karşısına çıktı. Boyraz, 2 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Zonguldak'ta 15 Temmuz darbe girişimi sonrası TSK'dan ihraç edilen ve bir süre sonra tahliye edilen eski tuğgeneral Birol Şimşek, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılandığı davadan beraat etti. Şimşek, "Hiçbir irtibat ve bağlantım olmadığı, hayatım boyunca ilişkim olmadığı FETÖ denilen yapıyla ilişkilendirmem, sıkıyönetim direktifi adı altında listede adımın yer almasından dolayı cezaevinde bulunmaktan dolayı büyük üzüntü içindeyim. Bu listeyi hazırlayan, planı yapan, kendi milletine ateş açan hainlerden listeye adımı yazanlardan şikayetçiyim" ifadelerine yer vermişti. Zonguldak'ta düzenlenen "Taşkömürü Çalıştay"ında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Enerji bütün dünya için önemlidir. Bütün savaşların arka perdesine baktığınızda aslı enerji kaynaklarıdır. Petrol yataklarını kim çalıştırıyor. Müslüman ülkelerinin ağırlıklı olarak yaşadığı yerlerde yer altında olağan üstünlükle kaynaklar var. Kaynakları o ülkelere işletmiyorlar, çalıştırtmıyorlar. Dünya savaşlarının çıkışlarına bakın enerji kaynakları yüzüne çıkmıştır" dedi. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde eşiyle ahırda dans eden maden işçisi, sosyal medyanın yeni fenomeni oldu. İzlenme rekoru kıran videonun hikayesini anlatan Namık Kazkondu, "Birbirimizi seviyoruz. Mutluyuz. Mutlu olmak güzel" diye konuştu.



Nisan - 2018



Ukrayna'dan Zonguldak Limanı'na bebek bezi taşıdığı söylenen ancak antitank füze parçaları ele geçirilen tırın sürücüsü E.E. mahkemede mağdur olduğunu ileri sürdü. Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Esen mevkisinde bir maden ocağında meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki Erol Akbaba, maden ocağında kömür ve işçi naklinin yapıldığı 'desandre' diye tabir edilen yolda vagon çarpması sonucu hayatını kaybetti. 24 Haziran seçimleri öncesinde, Anavatan Partisi Zonguldak il ve ilçe teşkilatı MHP'ye geçti.



Mayıs - 2018



Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. 3 bine yakın kişinin katıldığı kutlamalarda ünlü sanatçı Haluk Levent konser verdi. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın "Kömüre giden demiryolu" projesi kapsamında Zonguldak-Kozlu-Üzülmez demiryolunun turizme kazandırılmasının saha incelemesi gerçekleştirildi. BAKKA Genel Sekreteri Elif Acar, "Biz bu konsepti oluşturduktan sonra Devlet Demir Yolları ile görüşüp konsept trenler üzerinde hazırlık yapmaya başlayacağız. Turizme yönelik vagonlar oluşturulması yönünde lobi çalışmaları yapacağız" dedi.



Zonguldak'ın Ereğli ilçesi'nde faaliyet gösteren Doğa Koleji tarafından 2'ncisi düzenlenen Geleneksel Yılın En'leri Ödül Töreninde yılın en iyi haber muhabir ödülü İhlas Haber Ajansı Kdz. Ereğli muhabiri Vedat Kılıç'a verildi.



Kozlu Belediyesi; yapımı bir süre önce tamamlanan yeni hizmet binasına taşındı. Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, beraberinde belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile birlikte haftanın ilk mesaisine yeni hizmet binasında başladı. Zonguldak'ta özel bir maden ocağında çalışan işçiler yılın ilk sahurunu yerin metrelerce altında yaptı. Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki üyelerin imamı A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Haziran - 2018



BEÜ Mühendislik Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerin oluşturduğu 'Grizu-263' uzay takımı, 8-10 Haziran 2018 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde NASA tarafından düzenlenen model uydu yarışmasında (CanSat Competition) yarışmasında 41 üniversite arasına kalarak final yarışmalarına katılmayı hak kazandı. ABD'ye giden takım, CanSat Competition 2018'de dünya ikincisi oldu.



Zonguldak'ta panelvan aracın çarptığı motosiklette hayatını kaybeden iki arkadaşın son anları ve kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Aynı liseyi birlikte okuyan gençlerin, fotoğrafta bile birlikte poz verdiği ortaya çıktı.



Zonguldak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yılı ve Uzunmehmet'i Anma Günü etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessesesine bağlı maden ocağında yerin eksi 340 ila 460 kodlarında meydana gelen göçükte kalan 2 işçi tahlisiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından bulundukları yerden kurtarıldı. Zonguldak'ta kesin olmayan sonuçlara göre 5 milletvekillinden 3'ünü AK Parti, 2'sini ise CHP kazandı. 24 Haziran 2018 günü sandık başına giden Zonguldaklı seçmenler Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ve Milletvekilliği seçimleri için oy kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 1. sıra milletvekili adayı Polat Türkmen, ikinci sıra adayı Ahmet Çolakoğlu, üçüncü sıra adayı Hamdi Uçar ile CHP'nin birinci sıra adayı Ünal Demirtaş, ikinci sıra adayı Deniz Yavuzyılmaz milletvekili seçilerek meclise girmeye hak kazandı. BEÜ'de düzenlenen konserde sahne alan dünyaca ünlü gitar virtüözü Enver İzmaylov büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak Madenci Anıtı'ndaki mitingde konuştu. Erdoğan, "İnşallah bu yılsonuna kadar TTK'ya bin kişi alacağız. Önümüzdeki yılda buna 500 ilavemiz olacak" dedi.



Temmuz - 2018



Zonguldak Kilimli ilçesine bağlı Subatan Mahallesi'nde kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 madenciye ulaşıldı. Olayda Erkan Çonkur (45) ve Hasan Yıldız (30) hayatını kaybetti. Zonguldak'ta 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Madenci Anıtı önünde program düzenlendi. Kürsüde FETÖ/PDY'ye sert sözlerle tepki gösteren Vali Ahmet Çınar, "Cemaatler insan yetiştirmekle, iyi insan yetiştirmekle, ahlaklı edepli insan yetiştirmekle, dinini bilen, Kur'an-ı bilen insan yetiştirmekle, vatanını seven insan yetiştirmekle meşgul olmalı. Öyle her tarafa elini uzatan siyaseten müdahale eden, valinin işine karışmaya kalkan, falan memurun yerine geçmeye kalkan, şu şehrin emniyet müdürlüğünü almaya kalkan, devletin işine karışan böyle cemaat olmaz. Bunlar tehlikelidir. Allah'ı bulamayan önündekine tapmaya başlar" ifadelerine yer verdi. Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 askerden 12'si tutuklandı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Zonguldak - Ankara karayolunda yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde belediyeye ait kanalizasyon terfi hattı girişinde 15 gün içerisinde ikinci kez cenin bulundu.



Ağustos - 2018



Batman'da teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Recep Turan'ın Alaplı ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin bugün izne çıkacağı yarın da kendisi ile buluşmak için iznini uzatan asker ağabeyi ile buluşacağı ortaya çıktı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali'nde sahne alan Aleyna Tilki, şarkılarıyla konsere gelenleri coşturdu.



Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı iken 6 Ağustos 1999 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda katledilen işçi lideri Şemsi Denizer, ölümünün 19. Yıldönümünde mezarı başında anıldı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu ailenin evinin önüne gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken, aynı aileden 6 kişi de yaralandı. Zonguldak'ta FETÖ/PDY'nin 'emniyet yapılanması' davasında 36'sı tutuklu 44 sanığın yargılandığı davada 13 sanık, 1 yıl 10 ay ile 11 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 30 sanığın dosyası ayrılırken, 1 sanık ise beraat etti.



Eylül - 2018



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'ta ziyareti kapsamında maden ocağına inerek işçilerin sofrasına konuk oldu. Dönmez, güvenlikle ilgili kuralları arttırdıklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıllara göre iş kaza oranımız düştü" dedi. Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi kaza yaptı. Kazada 9 maden işçisi hafif şekilde yaralandı. Zonguldak'ta 22 yaşındaki Şeyma Bekar isimli genç kız trafik kazasında yaşamını yitirdi. Zonguldak'ta kaçak olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi. Olay yerine giden gazeteciler ise saldırıya uğradı.



Ekim - 2018



Zonguldak Havalimanı'ndan aldığı yolcularla Almanya'ya gitmek üzere aprondan çıkış yapan Germania Hava Yolları'na ait uçağın sağ tekeri pistten çıktı. Uçak yapılan çalışmanın ardından yeniden piste çekildi.



Filistin'den İtalya'ya gitmek için 5 bin dolar karşılığında gemide yolculuk yapan 6 göçmek, "Burası İtalya" diye Kdz. Ereğli ilçesinde indikleri fabrika sahasında yakalandı. AK Parti Milletvekilleri ve İl Başkanı Zeki Tosun, Mülkiyet sorununda müjdeyi verdi. Sona gelinen Havza-i Fahmiye'de ilk arsa taşınmazının satışı İncivez'de yapıldı. Valiler kararnamesi Resmi Gazetede yayınlandı. Rize Valisi Erdoğan Bektaş Zonguldak Valiliği'ne atandı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs tıra çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.



Kasım - 2018



Zonguldak'ta lösemi tedavisi gören 18 yaşındaki Serap Akıllı, hastalığının ilerlemesi üzerine yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zonguldak-İstanbul karayolunun Ereğli ilçesi Soğanlı rampaları mevkisinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden pilotun, 2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 saat kesintisiz uçuşunda görev yaparak tarihe geçtiği ortaya çıktı.



Zonguldak'ta 10 yıl önce öldürülen abisinin katilini sokak ortasında bıçaklayan zanlı, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi balıkçı barınakların olduğu bölgede iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçti. Amatör küme takımlarından Gülüç Belediyespor'da forvet Miraç Bektaş, maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kilimli ilçesinde kaçak olarak işletilen bir maden ocağında meydana gelen metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada mahsur kalan 3 maden işçisi Uğur Göktaş, Hasan Gençtürk ve Kenan Çavuş'un cansız bedenine ulaşıldı. Çaycuma ilçesinde ters şeride geçen otomobil ile tırın çarpışması sonucu Uzman Çavuş Erhan Adaşbay hayatını kaybetti.



Aralık - 2018



Zonguldak'ta 'tarihi eser' operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında Çaycuma ilçe emniyet müdürü Ahmet K.'nin de bulunduğu 11 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zonguldak'ta iki gün boyunca etkili olan yağış sonrası Çaydamar Mahallesi İnci Sokak'ta 11 ev için heyelan riski tahliye çalışması başlatıldı. Zonguldak'ta özel bir lisede matematik öğretmeni olarak görev yapan Erdal Karadeniz, dersten çıktıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Eski TBMM Başkanı ve Kamu Çalışanları Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan'ın hayatını kaybeden annesi Saadet Toptan, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.



Zonguldak'ta madencilerden oluşan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan madenci korosu, verdiği muhteşem konserle unutulmaz bir gece yaşattı. Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil 20 metreden dereye uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Zonguldak Belediye Başkanı adayını Dr. Ömer Selim Alan olarak açıkladı. - ZONGULDAK

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