Son Dakika Haberleri: 2019-20 deplasman forma takımı atışlarında perde arkasında
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2019-20 deplasman forma takımı atışlarında perde arkasında

8 saat önce

Lucas Torreira'ya, Mesut Ozil'e, Vivianne Miedema'ya ve daha fazlasına Londra'daki Adidas futbol deplasman forması çekimlerinde sahne arkasına giderken katılın.

Lucas Torreira'ya, Mesut Ozil'e, Vivianne Miedema'ya ve daha fazlasına Londra'daki Adidas futbol deplasman forması çekimlerinde sahne arkasına giderken katılın.
2019-20 deplasman forma takımı atışlarında perde arkasında
Futbol, Adidas, Londra, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:05 
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