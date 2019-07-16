2019-20 deplasman forma takımı atışlarında perde arkasında
8 saat önce
Lucas Torreira'ya, Mesut Ozil'e, Vivianne Miedema'ya ve daha fazlasına Londra'daki Adidas futbol deplasman forması çekimlerinde sahne arkasına giderken katılın.
Lucas Torreira'ya, Mesut Ozil'e, Vivianne Miedema'ya ve daha fazlasına Londra
'daki Adidas
futbol deplasman forması çekimlerinde sahne arkasına giderken katılın.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 08:05
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