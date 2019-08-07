Son Dakika Haberleri: 2019-20 Takım Profili: Arsenal
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2019-20 Takım Profili: Arsenal

2 saat önce

Yeni sezonu dört gözle bekliyoruz, Arsenal'in 2018-9 kampanyasındaki istatistiklerine bir göz atın. Arsenal, yeni menajer Unai Emery ile beşinci oldu ve 2019-20 kampanyasında Şampiyonlar Ligi futbolunu zorlamaya çalışacak, Nicolas Pepe saldıran çizgiyi destekleyen yeni rekor imzaladı.

Yeni sezonu dört gözle bekliyoruz, Arsenal'in 2018-9 kampanyasındaki istatistiklerine bir göz atın. Arsenal, yeni menajer Unai Emery ile beşinci oldu ve 2019-20 kampanyasında Şampiyonlar Ligi futbolunu zorlamaya çalışacak, Nicolas Pepe saldıran çizgiyi destekleyen yeni rekor imzaladı.
Unai Emery, Arsenal, Pepe, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:55 
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