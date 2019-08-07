2019-20 Takım Profili: Bayern Münih
2 saat önce
2018-19 Bundesliga şampiyonu yeni sezona iyimserlikle girdi. Franck Ribéry ve Arjen Robben gibi kulüp efsaneleriyle Bayern kariyer transferlerini bitirmek gençlere yönelikti. Benjamin Pavard, Jann-Fiete Arp ve Lucas Hernandez'in başlıca işaretleri zeminde koşmayı umuyor olacak. Bayern, Die Bayern'in 250 katılımını geride bırakacak olan Polonyalı golcü Robert Lewandowski tarafından yönetilecek. Lewandowski, 2018-19 arasındaki tüm yarışmalarda 40 gol attı. Can Bayern tarihe devam edebilir ve üst üste sekizinci Bundesliga ünvanını alabilir.
2018-19 Bundesliga şampiyonu yeni sezona iyimserlikle girdi. Franck Ribéry ve Arjen Robben
gibi kulüp efsaneleriyle Bayern kariyer transferlerini bitirmek gençlere yönelikti. Benjamin Pavard, Jann-Fiete Arp ve Lucas Hernandez'in başlıca işaretleri zeminde koşmayı umuyor olacak. Bayern, Die Bayern'in 250 katılımını geride bırakacak olan Polonyalı golcü Robert Lewandowski
tarafından yönetilecek. Lewandowski, 2018-19 arasındaki tüm yarışmalarda 40 gol attı. Can Bayern tarihe devam edebilir ve üst üste sekizinci Bundesliga ünvanını alabilir.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:55
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