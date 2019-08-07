Son Dakika Haberleri: 2019-20 Takım Profili: Dinamo Zagreb
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2019-20 Takım Profili: Dinamo Zagreb

1 saat önce

En yüksek puanlarını 12 yılda tamamlayan yeni Dinamo Zagreb, arka arkaya üçüncü Hrvatski Telekom PRVA Liga ünvanını kazanmak istiyor. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Dani Olmo, 2018-19 yıllarında 12 gol atarak ve sekiz asist alarak, yeni sezonda üstün formunu sürdürmeye çalışıyor.

En yüksek puanlarını 12 yılda tamamlayan yeni Dinamo Zagreb, arka arkaya üçüncü Hrvatski Telekom PRVA Liga ünvanını kazanmak istiyor. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Dani Olmo, 2018-19 yıllarında 12 gol atarak ve sekiz asist alarak, yeni sezonda üstün formunu sürdürmeye çalışıyor.
Dinamo Zagreb, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:55 
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