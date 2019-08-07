2019-20 Takım Profili: Dinamo Zagreb
1 saat önce
En yüksek puanlarını 12 yılda tamamlayan yeni Dinamo Zagreb, arka arkaya üçüncü Hrvatski Telekom PRVA Liga ünvanını kazanmak istiyor. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Dani Olmo, 2018-19 yıllarında 12 gol atarak ve sekiz asist alarak, yeni sezonda üstün formunu sürdürmeye çalışıyor.
En yüksek puanlarını 12 yılda tamamlayan yeni Dinamo Zagreb
, arka arkaya üçüncü Hrvatski Telekom PRVA Liga ünvanını kazanmak istiyor. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Dani Olmo, 2018-19 yıllarında 12 gol atarak ve sekiz asist alarak, yeni sezonda üstün formunu sürdürmeye çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:55
Gazişehir Gaziantep-Al Wakrah maçında ortalık karıştı! Maç yarıda kaldı Ankaragücü, Ricardo Faty ile yeniden anlaştı Martin Skrtel'in menajerinden flaş Beşiktaş açıklaması! Serkan Reçber: Anton Nedyalkov tam Beşiktaş'a göre