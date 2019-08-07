Son Dakika Haberleri: 2019-20 Takım Profili: FC Nantes
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2019-20 Takım Profili: FC Nantes

1 saat önce

Ligue 1'de 12. sırada bitiren ve Fransa Kupası Coupe'nin yarı finaline ulaşan 2018-19 yılındaki sağlam bir kampanyanın ardından FC Nantes, 2019-20 sezonunu dört gözle bekliyor. Les Canaris yaz transfer döneminde Marcus Coco ve Molla Wagué de dahil olmak üzere ilk takım için yedi oyuncuya imza attı.

Ligue 1'de 12. sırada bitiren ve Fransa Kupası Coupe'nin yarı finaline ulaşan 2018-19 yılındaki sağlam bir kampanyanın ardından FC Nantes, 2019-20 sezonunu dört gözle bekliyor. Les Canaris yaz transfer döneminde Marcus Coco ve Molla Wagué de dahil olmak üzere ilk takım için yedi oyuncuya imza attı.
Fransa, Nantes, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:55 
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