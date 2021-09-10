2019-2020 Bahar Dönemi Mazeret Sınav Programları
Bölümlerimizin mazeret sınav programları ekte yer almaktadır.
Kaynak: Habermetre
Toplum, Son Dakika
Son Dakika › Toplum › 2019-2020 Bahar Dönemi Mazeret Sınav Programları - Son Dakika
Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.