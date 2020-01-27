2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem değerlendirme toplantısı - Son Dakika

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün başkanlığında, Üzümlü ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem değerlendirme toplantısı yapıldı.



Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün başkanlığında, Üzümlü İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilbeğ ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ferhat Albayrak'ın katılımıyla Üzümlü ilçesinde bulunan okul müdürleri ve yardımcılarıyla birinci dönemin genel değerlendirme toplantısı Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirdi. Toplantıda 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönem öğrencilerin başarısı ile devam ve devamsızlığı, destekleme ve yetiştirme kursları, Meslek Liselerinin tanıtımı, Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi, KUDAKA Mali Destek Başvuruları, Patent, Faydalı Model Tasarım, Marka çalışmaları, TÜBİTAK Araştırma Projesi Başvuruları, İşbirliği Protokolleri Kapsamında Yürütülen Çalışmalar, Kitap Okuma Projesi, EBA ve DYNED kullanımı, Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Başvuruları konularında değerlendirmeler yapıldı.



"Öğretmen öğrencideki cevheri, mücevhere çeviren kişidir"



Toplantının açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Eğitim birçok bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler hep birlikte hareket ederse farkındalık oluşur. Bu farkındalık idareci ve öğretmenlerde daha çok olmalıdır. 2023 Eğitim Vizyonunda amaç, bugünün ve yarının becerileriyle donatılmış, bu donanımları insanlığın hayrına sevk edecek, ahlaklı ve nitelikli bireyler yetiştirmektir. 2023 Eğitim Vizyonu en ayrıntılı şekilde incelenmesi ve üzerinde durulması gerekir. İdareci, öğretmen öğrencideki cevheri, mücevhere çeviren kişidir. Destekleme yetiştirme kurslarında öğrencilerin beklentilerine cevap verilmelidir. Eğer bir kursa dönem başında 100 öğrenciyle başlanıyor bu sayı dönem sonunda 50 öğrenciye düşüyorsa burada sıkıntı var demektir. Kurslara katılım yüksek olmalıdır. İşimizi ciddi yapalım. Makamlara anlam katan ruhtur. Bu ruhu katmazsak öğretmeyen öğretmen, şifa vermeyen doktor, çalıp çırpan mühendis yetişir. Emeksiz, yemek olmaz. Ağaç dikmeden meyve olmaz. Ağacı dikeceğiz, zamanla meyvesini alacağız. Kendi dünyamızda kalmamalıyız. Diğer okul-kurumlardaki iyi uygulamaları örnek almalıyız. Dünyaya geniş açıyla bakıp, eğitimde herkesin görüşünü almalıyız. İdareci öğretmeni harekete geçirmelidir, öğretmenin heyecanını şevkini kırmamalıdır" dedi.



Okul yöneticilerinin görüş ve önerileri alındıktan sonra toplantı iyi dilek ve temennilerle sona erdi. - ERZİNCAN