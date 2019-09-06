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-2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı

2 saat önce

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Okul Güvenliği toplantısı Öğretmenevi konferans salonunda ilçe Kaymakamı Ömer Çimşit başkanlığında gerçekleştirildi.

-2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı, System.String[]

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Okul Güvenliği toplantısı Öğretmenevi konferans salonunda ilçe Kaymakamı Ömer Çimşit başkanlığında gerçekleştirildi.


2019 - 2020 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içinde geçirilebilmesi amacıyla Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit başkanlığında, Korkuteli Öğretmen evi toplantı salonunda okul güvenliği tedbirleri değerlendirildi. Güvenlik toplantısına Emniyet Müdürü Hakan Selen, İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız ve Okul müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Çimşit, okul güvenliğinin altını çizerek, "Çocuklarımızın rahat huzurlu bir eğitim alması için hepimiz, öğrenci velileri, okul aile birlikleri, servis sorumluları ve bütün paydaşlar olarak birbirimize yardımcı olmak zorundayız. Birinci hedefimiz güvenli eğitimdir. Güvenli eğitim yapabilmemiz için güvenli bir ortam lazım. Çocuk ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim ve öğretim hayatına devam etmelerini sağlamak amacıyla okullarda güvenliklerin harfiyen uygulanması için gerekli tüm çalışmalar titizlikle yapılacak. Özellikle okullarda esrar ve uyuşturucu kullanan öğrencilerin tespiti, okul çevresi güvenliği, internet kafe denetimi, açıkta sigara satışı, okullardaki güvenlik kameralarının hazır olması, okul çevresinde metruk binalar, pansiyonlarda yemek numunelerinin mutlaka alınması bizim ilk önceliğimiz olmalı." ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Ömer ÇiMŞİT, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:26 Kaynak: İHA
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