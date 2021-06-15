2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında E-Twinning Portalında Yürütülen E-Twinning Projeleri Ödül Töreni Yapıldı - Son Dakika

Vali Mustafa TUTULMAZ ilimiz okullarının ve öğretmenlerimizin 2019-2020 eğitim öğretim yılında eTwinning portalında, eTwinning projeleri kapsamında yürüttükleri, yönettikleri projelerin sonucunda almaya hak kazandıkları ödüllerin takdim törenine katıldı.

Öğrencilerimizin hem ülkemizden hem de Avrupa'dan yaşıtlarıyla iletişim kurma, farklı kültürleri tanıma, yabancı dilleri kullanma, bilişim teknolojilerini aktif olarak kullanma, girişimcilik, işbirliği ve takım çalışması yapma, eleştirel düşünme gibi pek çok 21. Yüzyıl becerilerinin geliştirilmesine de imkan sağlayan e-twinning faaliyetleri sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren "Ulusal Destek Servisi" tarafından takip edilen ilimizde E-twinning projesi yürüten ve başarılı olan;

127 Öğretmenimize; "Ulusal Kalite Etiketi",

127 Öğretmenimize; "Avrupa Kalite Etiketi",

28 Okulumuza "E-Twinnig Okulu Etiketi"

50 Okulumuza "Avrupa Kalite Etiketi Levhası",

18 Okulumuza "Ulusal Kalite Etiketi Levhası" verildi.

Vali Tutulmaz etkinlikte yaptığı konuşmasında " ilimize önemli dereceler getiren öğretmenlerimizi ve emeği geçenleri kutluyorum. Çıtayı daha da yükseltelim. Bu programlarda bağ kurulmayan öğretmen, dokunulmayan öğrencimiz kalmasın öğrencilerimiz bizim geleceğimiz, gelecek onlarla şekillenecek" dedi.

Ödül dağıtım törenine Valimiz Mustafa TUTULMAZ' ın yanısıra Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI, İl Emniyet Müdürümüz Ahmet Metin TURANLI, Milli Eğitim Bakanlığı Ulusal Destek Servisi e Twinning Türkiye Koordinatörü Mehmet Fatih DÖĞER, Ulusal Destek Servisi Etkinlik Yöneticisi Turan GÖRE, İçerik Geliştirme Sorumlusu Ertan KOCABAŞ ve çok sayıda idareci ve öğretmenimiz katıldı.