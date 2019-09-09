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2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılışı - Bakan Selçuk

21 dakika önce

Etkinlikten görüntüler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Bakan Selçuk'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimi İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde, Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış...

Etkinlikten görüntüler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması

Bakan Selçuk'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimi İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde, Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış Töreni'ne katıldı.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılışı - Bakan Selçuk

Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Ziya Selçuk, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:46 Kaynak: AA
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