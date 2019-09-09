2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Zaman içerisinde kalan dersliklerin de tamamlanacağını aktaran Gül, "Sadece bu 4 bin derslik de değil ilave 5 bin dersliğe daha ihtiyacımız var. Merkezi hükümetle, hayırseverlerle, yerel yönetimlerle beraber bu derslik ihtiyacını da tamamlayacağız. Gaziantep'in en büyük şansı başta Adalet Bakanımız olmak üzere milletvekillerimiz ve hiç şüphesiz Büyükşehir Belediye Başkanımızın liderliğinde yerel yönetimlerimiz. Gaziantep eğitim politikaların en iyi uygulandığı şehirlerden bir tanesi" dedi.

Şehirde 1 milyon civarında 18 yaşın altında öğrencinin bulunduğunu dile getiren Gül, "Bunun 609 bini öğrenci diğerleri de beş yaş altındaki çocuklarımız. Tabi Sadece okul da ihtiyaç değil, öğrencilere spor yapacakları, sanatın her dalıyla ilgilenecekleri mekânlara ihtiyaç var. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yerel yönetimler şu anda 13 tane havuz, 20 tane spor salonu yapıyor. Yine Milli Bakanlığımızın öncülüğünde 22 tane spor salonu yapılıyor. Bunlara baktığımızda 55 tane tesis yaklaşık 6 ay içerisinde hizmete girecek. Bu ise çocuklarımızın,gençlerimizin spor alanlarına daha çabuk ulaşması anlamına geliyor" diye konuştu.

Başarmak için hiçbir şeyin mazeret olarak kabul edilmediğinin de altını çizen Gül, "Başarılı öğrencilerimize baktığımızda aslında başarılı olan velilerin, öğretmenlerin olduğunu gördük. Öğretmenlerimiz, velilerimiz istekliyse öğrencilerimiz de kendilerine verilen bu şansı değerlendiriyorsa ikili eğitimde de, kalabalık sınıflarda da başarılı sonuçlar alınıyor" ifadelerini kullanarak okula yeni başlayan öğrenciler başta olmak üzere bütün öğrencilere, öğretmenlere, eğitim bütün paydaşlarına yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Büyükşehir Beledi Başkanı Fatma Şahin yaptığı konuşmada "Öğrencilerin gözlerine baktığım zaman Gaziantep'in öğretmenlerini görüyorum, Gaziantep'in doktorlarını, Gaziantep'in güçlü geleceğini görüyorum. Sizler bizim yarınlarımızsınız, geleceğimizsiniz. Bir anne olarak, bir belediye başkanı olarak sizlere karşı büyük bir sorumluluğumuzun olduğunun farkındayız. Sizi uzun bir eğitim yolcuğuna hazırlamamız için üzerimize düşen görevler var. Tek muradımız sizi geleceğe hazırlamaktır" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Daire Başkanı Orhan Ergün, ise Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 eğitim vizyonunun kamuoyuyla paylaşıldığını belirterek bu vizyonla bir yandan muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma iddiası doğrultusunda eğitim hedeflerinin açıklandığını bildirdi.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete de bu yıl; 1154 resmi 215 özel olmak üzere 1369 okulda 561 bin 951 öğrenci, 30 bin 443 öğretmenle 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başladığını söyledi.

Konuşmalar sonrasında Vali Gül ve protokol üyeleri tarafından ilk ders zilinin çalınması ile eğitim öğretim yılı başladı.

Gül daha sonra protokol üyeleri ile sınıfları gezerek öğrencilere başarılar diledi, öğretmenlerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

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