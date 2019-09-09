2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başladı
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Yaz tatilinin ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılına bugün çalan ilk ders ziliyle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:45 Kaynak: AA
Yaz tatilinin ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılına bugün çalan ilk ders ziliyle başladı. Konya'da da öğrenciler okula başlamanın heyecanını yaşadı.
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