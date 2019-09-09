Son Dakika Haberleri: 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başladı
Son Dakika Güncel Haber

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başladı

35 dakika önce

Yaz tatilinin ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılına bugün çalan ilk ders ziliyle başladı.

Yaz tatilinin ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılına bugün çalan ilk ders ziliyle başladı. Konya'da da öğrenciler okula başlamanın heyecanını yaşadı.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başladı

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pazartesi günü ulaşım ücretsiz mi olacak? İBB'den açıklama geldi
Öğretmene, 5 kız öğrencisine 'sarkıntılık' suçundan 23 yıl hapis AK Parti'de kabine değişikliğinin 2-3 ay sonra yapılacağı iddia edildi Emeklilere 380 lira ek ödeme

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 11:20:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]