2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başladı

Siirt'te 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Halide Kutlualp Ortaokulu'nda düzenlenen törenle başladı.

Törene, Vali Ali Fuat Atik, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Daire Başkanı Niyazi Kaya, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Düzenlenen törende konuşan Atik, tüm öğrencilere 2019-2020 eğitim ve öğretimin yılında başarılar diledi.

Öğrencilerin iyi eğitimli olmalarının hem kendileri hem de toplumun gelişmesi açısından çok önemli olduğunu dile getiren Atik, "Eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle bizden sonra görevi devralacak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimize ve öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Daire Başkanı Niyazi Kaya da eğitim ve öğretim yılının ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tabiatla ve insanla uyumlu sosyal obizite kavramına hapsolmamış bir gençlik arzuladıklarını belirten Kaya, bu konuda öğretmenlere çok büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü aktardı.

Siirt'te 91 bin 170 öğrenci ders başı yaptı.