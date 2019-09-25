Son Dakika Haberleri: 2019-2020 Sezonu Spor Toto Şampiyonlar Kupası'yla başlıyor
Son Dakika Spor Haber

2019-2020 Sezonu Spor Toto Şampiyonlar Kupası'yla başlıyor

46 dakika önce

Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank'ın karşılaşacağı 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası, 9 Ekim Çarşamba günü, saat 20.00'de, İzmir Atatürk-Vestel Venus Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek.

2019-2020 Sezonu Spor Toto Şampiyonlar Kupası'yla başlıyor, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank'ın karşılaşacağı 2019 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Şampiyonlar Kupası, 9 Ekim Çarşamba günü, saat 20.00'de, İzmir Atatürk- Vestel Venus Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek.


Son şampiyon Eczacıbaşı VitrA eski adıyla Şampiyonlar Kupası olan organizasyonda toplamda üç kez (2010/2011, 2011/2012, 2018/2019) kupayı müzesine götüren taraf olmuştu.


Eczacıbaşı VitrA menajeri Nalan Ural, sezonun ilk kupasını; "Spor Toto Şampiyonlar Kupası, sezonumuzun açılış maçı olması itibariyle, öncelikle iyi bir oyun sergilemek ve takım kurgumuzu sahada görebilmek açısından önemli bir fırsat olacak. Kadın voleybolcularımızın Avrupa ikinciliği başarısından sonra ligimizin üst düzey iki takımının oynayacağı bu Şampiyonlar Kupası, kadın voleybolunun hak ettiği ilgiyi tekrardan canlandıracaktır" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Eczacıbaşı Topluluğu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 25 Eylül 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme: Allah rızası için bağırın Ateşli Manchester United taraftarı, yatak pozuyla takımına başarılar diledi! Ethem Sancak'tan Beşiktaş başkanlığına yeşil ışık!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 21:21:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019-2020 Sezonu Spor Toto Şampiyonlar Kupası'yla başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]