2019-2020 Sezonu Spor Toto Şampiyonlar Kupası'yla başlıyor

Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank'ın karşılaşacağı 2019 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Şampiyonlar Kupası, 9 Ekim Çarşamba günü, saat 20.00'de, İzmir Atatürk- Vestel Venus Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek.



Son şampiyon Eczacıbaşı VitrA eski adıyla Şampiyonlar Kupası olan organizasyonda toplamda üç kez (2010/2011, 2011/2012, 2018/2019) kupayı müzesine götüren taraf olmuştu.



Eczacıbaşı VitrA menajeri Nalan Ural, sezonun ilk kupasını; "Spor Toto Şampiyonlar Kupası, sezonumuzun açılış maçı olması itibariyle, öncelikle iyi bir oyun sergilemek ve takım kurgumuzu sahada görebilmek açısından önemli bir fırsat olacak. Kadın voleybolcularımızın Avrupa ikinciliği başarısından sonra ligimizin üst düzey iki takımının oynayacağı bu Şampiyonlar Kupası, kadın voleybolunun hak ettiği ilgiyi tekrardan canlandıracaktır" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL