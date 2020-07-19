2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Başakşehir - Son Dakika

2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Başakşehir

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla Başakşehir, 2019-2020 sezonunun şampiyonu oldu. Bitiş düdüğüyle birlikte turuncu-lacivertli ekip tarihinde elde ettiği ilk şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşadı.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada sol taraftan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekti. Yükseklik kazanan topa ceza sahası içi sol çaprazında Demba Ba'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

75. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Demba Ba'nın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

80. dakikada ceza yayı üzerinden İrfan Can'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Lung kornere çeldi.

90+2. dakikada Robinho'nun ceza sahası içi sağ tarafından çevirdiği topta altı pasta Demba Ba'nın vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlığı uzaklaştırdı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Ok xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut xxx (Robinho dk. 89 ?), İrfan Can xxx (Gökhan İnler dk. 88 ?), Visca xxx (Berkay dk. 84 ?), Elia xx (Aleksic dk. 56 x), Crivelli xx (Mehmet Topal dk. 84 ?), Demba Ba xx

Yedekler: Volkan, Guldbrandsen, Aziz Eraltay, Ponck, Uğur

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Rienstra xx, Sapunaru xx, Yasir Subaşı xx (Situm dk. 82 ?), Djedje xx, Campanharo xx, Hasan Hüseyin xx, Henrique xx, Aksel xx (Enver Cenk dk. 59 x), Kravets xx

Yedekler: Doğan, İsmail Çipe, Emre Demir, Ömer Uzun, Mert Kula, Oğuzhan Çapar, Uzodimma, Furkan Polat

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Gol: Mahmut (dk. 19) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Epureanu, Elia (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL

Kayserispor, Başakşehir, Demba Ba, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Başakşehir - Son Dakika Spor
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