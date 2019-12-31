2019-2020 Sezonu Süper Lig takım harcama limitleri belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Spor 2019-2020 Sezonu Süper Lig takım harcama limitleri belirlendi - Son Dakika Spor

2019-2020 Sezonu Süper Lig takım harcama limitleri belirlendi

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerinin artırım koşullarını değerlendirip 2 Eylül 2019 tarihinde ilan ettiği limitleri ikinci transfer ve tescil dönemi başlamadan revize ettiğini açıkladı.

2019-2020 Sezonu Süper Lig takım harcama limitleri belirlendi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerinin artırım koşullarını değerlendirip 2 Eylül 2019 tarihinde ilan ettiği limitleri ikinci transfer ve tescil dönemi başlamadan revize ettiğini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulüp Lisans Kurulu, 28.12.2019 tarih ve 13 No'lu toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK.XII/G bölümü uyarınca Süper Lig kulüplerinin Takım Harcama Limitlerinin artırım koşulları değerlendirilmiş ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitleri, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi başlamadan aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:

1. Galatasaray: 451.659.184-TL

2.Medipol Başakşehir: 179.821.014-TL

3. Beşiktaş: 275.335.170-TL

4. Trabzonspor: 126.552.658-TL

5.BtcTurk Yeni Malatyaspor: 97.575.509-TL

6. Fenerbahçe: 224.731.066-TL

7. Antalyaspor: 59.355.091-TL

8. İttifak Holding Konyaspor: 83.192.355-TL

9. Aytemiz Alanyaspor: 100.032.618-TL

10. İstikbal Mobilya Kayserispor: 69.092.764-TL

11. Çaykur Rizespor: 121.001.299-TL

12.Demir Grup Sivasspor: 82.439.445-TL

13. MKE Ankaragücü: 83.167.107-TL

14. Kasımpaşa: 90.647.027-TL

15.Göztepe: 88.726.737-TL

16. Gaziantep Futbol Kulübü: 96.545.656-TL

17. Gençlerbirliği: 84.125.951-TL

18.Yukatel Denizlispor: 78.184.551-TL

2019-2020 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Kulüp Lisans ve Fair Play Talimatı EK.XII/E Maddesinde belirtilen sapma oranları (2019-2020 sezonu için % 30) profesyonel futbolcu sözleşmesi tescili bakımından yukarıda açıklanmış olan takım harcama limitlerine dahil edilir. İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Süper Lig kulüpleri, Kulüp Lisans ve Fair Play Talimatı EK.XII/İ Maddesi hükümlerine göre tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini önceden Kurula sunmak ile yükümlüdür. Kulüplerin futbolcu sözleşmelerinin takım harcama limitlerini aşıp aşmadığına Kurul tarafından karar verilecektir.

*Sıralama, 2018-2019 Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir."


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:07 Kaynak: DHA
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