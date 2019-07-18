2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
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2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:58 Kaynak: AA
Gümrüklerde el konulan 40 bin araca af çıktı Son dakika! 11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. "FETÖ'nün siyasi ayağı siz misiniz?" sorusuna Davutoğlu yanıt verdi Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez