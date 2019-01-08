Son Dakika Haberleri: 2019'a Özel Dilek Tablosu Hazırlıyorum (Beraber Yapalım, Kişisel Gelişim, Özgüven)

2019'a Özel Dilek Tablosu Hazırlıyorum (Beraber Yapalım, Kişisel Gelişim, Özgüven)

1 saat önce

Yeni bir sene, yepyeni olasılıklar!

Yeni bir sene, yepyeni olasılıklar! Sene başında yapacağın çalışmalar seneni etkiliyor. 2019'a özel dilek tablosu hazırladım. Gelin beraber niyetlerimizi oluşturalım, bu sene olmasını istediklerimizi planlayalım, hedef koyalım. Motivasyonu arttırmak için 2019 dilek tablonuzu da oluşturalım. Hazırladığınız tabloları Instagram hikayelerinde @aysetolgaiyiyasam #2019dilektablom etiketleyerek paylaşmayı unutmayın. Sürpriz hediyelerimi kazanma şansına sahip olun.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:48 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merve Kavakçı'nın Kızı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Oldu Erdoğan'dan Deniz Çakır'a Sert Sözler: Faşistliğin En Dik Alasıdır

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:46:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2019'a Özel Dilek Tablosu Hazırlıyorum (Beraber Yapalım, Kişisel Gelişim, Özgüven)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]