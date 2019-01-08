2019'a Özel Dilek Tablosu Hazırlıyorum (Beraber Yapalım, Kişisel Gelişim, Özgüven)
1 saat önce
Yeni bir sene, yepyeni olasılıklar!
Yeni bir sene, yepyeni olasılıklar! Sene başında yapacağın çalışmalar seneni etkiliyor. 2019'a özel dilek tablosu hazırladım. Gelin beraber niyetlerimizi oluşturalım, bu sene olmasını istediklerimizi planlayalım, hedef koyalım. Motivasyonu arttırmak için 2019 dilek tablonuzu da oluşturalım. Hazırladığınız tabloları Instagram
hikayelerinde @aysetolgaiyiyasam #2019dilektablom
etiketleyerek paylaşmayı unutmayın. Sürpriz hediyelerimi kazanma şansına sahip olun.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:48 Kaynak: Youtube
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