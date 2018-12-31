2019'da Burcların Aşk Hayatı-part 1 Su Karakuş
1 saat önce
2019'da Toprak grubu burçların aşk yaşamında neler gelişecek.
2019'da Toprak grubu burçların aşk yaşamında neler gelişecek. Eski sevgilisine dönmek isteyenler ne zaman şanslı? Evlenmek isteyenlerin en ideal dönemleri. Yeni aşka hazır olanları erosun okları ne zaman sarsacak. Daha fazlası videoda. Özeti aşağıda.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:17 Kaynak: Youtube
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