2019'da Galaxy S7 Edge Kullanmak (Yeni Seri)
1 saat önce
Yeni bir video serisine başlıyoruz!
Yeni bir video serisine başlıyoruz! Bu serimizde, 2019 yılında artık pek konuşulmayan; kimi satılan kimi satılmayan teknolojik cihazları bir süre kullanıp yorumlayacağız. İlk videomuzda ise 2016 yılında satışa çıkan ve o yıllar için çok başarılı bir akıllı telefon olan Galaxy S7 Edge.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:41 Kaynak: Youtube
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