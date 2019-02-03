2019'da Galaxy S7 Edge Kullanmak (Yeni Seri)

Yeni bir video serisine başlıyoruz!

Yeni bir video serisine başlıyoruz! Bu serimizde, 2019 yılında artık pek konuşulmayan; kimi satılan kimi satılmayan teknolojik cihazları bir süre kullanıp yorumlayacağız. İlk videomuzda ise 2016 yılında satışa çıkan ve o yıllar için çok başarılı bir akıllı telefon olan Galaxy S7 Edge.

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