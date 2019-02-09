2019'da İphone 6s Kullanmak

2019'da iPhone 6S kullanmak veya satın almak ne kadar mantıklı? Yeni serimizin ikinci videosunda, 2018 yılında Apple'ın Türkiye'de en çok sattığı telefonu kullandık ve deneyimlerimizi anlattık.

2019'da iPhone 6S kullanmak veya satın almak ne kadar mantıklı? Yeni serimizin ikinci videosunda, 2018 yılında Apple'ın Türkiye'de en çok sattığı telefonu kullandık ve deneyimlerimizi anlattık.

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