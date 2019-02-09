Son Dakika Haberleri: 2019'da İphone 6s Kullanmak

2019'da İphone 6s Kullanmak

27 dakika önce

2019'da iPhone 6S kullanmak veya satın almak ne kadar mantıklı? Yeni serimizin ikinci videosunda, 2018 yılında Apple'ın Türkiye'de en çok sattığı telefonu kullandık ve deneyimlerimizi anlattık.

2019'da iPhone 6S kullanmak veya satın almak ne kadar mantıklı? Yeni serimizin ikinci videosunda, 2018 yılında Apple'ın Türkiye'de en çok sattığı telefonu kullandık ve deneyimlerimizi anlattık.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:32 Kaynak: Youtube

Türkiye, Apple, Genel
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